“Dobbiamo Parlare! 2.0”: intervista a Fabiola Bastianini e Margherita Cenni

Il nuovo appuntamento di “Dobbiamo Parlare! 2.0”, il video podcast live dedicato ad arte, cultura e spettacolo del territorio, a cura della giornalista Alexia Bianchi, accoglie due ospiti che intrecciano comunicazione, educazione emotiva e riflessione sul corpo: Fabiola Bastianini - esperta in comunicazione e body positivity - e Margherita Cenni - fotografa, grafica, illustratrice. Al centro dell’intervista c’è un tema quanto mai attuale che affonda le radici nella nostra quotidianità: il rapporto con il proprio corpo in un’epoca dominata da immagini filtrate, standard estetici irraggiungibili e giudizi continui. Un corpo che non è solo apparenza, ma luogo di esperienza, vulnerabilità, trasformazione e relazione con sé stessi e con gli altri. Fabiola Bastianini, ideatrice del format Sex Parler, racconta la nascita di un progetto pensato come spazio sicuro, libero dal pregiudizio, in cui affrontare temi legati alla sessualità, alle relazioni e alla consapevolezza personale con leggerezza, ma sempre senza superficialità. Un percorso nato anche da un momento di crisi personale, trasformato in occasione di ascolto e confronto. Accanto a lei, Margherita Cenni porta l’esperienza di “Specchio delle mie pare”, format che utilizza la fotografia e il simbolo dello specchio per aiutare le persone a “guardarsi” con maggiore gentilezza. Durante gli incontri, i partecipanti sono invitati a confrontarsi con ciò che percepiscono di se stessi come difetto, non solo fisicamente, ma anche emotivamente, scoprendo insieme che lo sguardo degli altri restituisce spesso immagini molto diverse, più accoglienti e profonde. La chiacchierata con Fabiola e Margherita attraversa così temi come l’invecchiamento, i cambiamenti del corpo femminile, la pressione dei social, il peso dei filtri e la difficoltà di accettare la propria immagine. Il cuore del percorso che unisce entrambe resta la ricerca di autenticità: quella delle relazioni vissute dal vivo, dello scambio umano, dell’ascolto reciproco e della possibilità di non sentirsi soli nelle proprie fragilità. Questo nuovo episodio di “Dobbiamo Parlare! 2.0” propone dunque una riflessione necessaria su corpo e identità, dando voce a due professioniste che hanno scelto di trasformare le proprie esperienze e competenze in progetti

capaci di generare crescita personale, consapevolezza e relazioni.

Buon ascolto e buona visione!

La nuova puntata del video podcast è disponibile su YouTube e Spotify.

























