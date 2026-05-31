Inizio di settimana con possibili piogge. Allerta gialla anche nel riminese

Per la giornata di lunedì 1 giugno è stata emessa un'allerta gialla per pioggia su diverse province dell'Emilia-Romagna e tra questa anche quella riminese. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Nelle aree interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, con possibili superamenti della soglia 1. Dopo la pioggia, a partire da mercoledì, anche le temperature dovrebbero abbassarsi.