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lunedì 1 giugno

Inizio di settimana con possibili piogge. Allerta gialla anche nel riminese

In foto: l'allerta regionale
l'allerta regionale
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Redazione
   
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Per la giornata di lunedì 1 giugno è stata emessa un'allerta gialla per pioggia su diverse province dell'Emilia-Romagna e tra questa anche quella riminese. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Nelle aree interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, con possibili superamenti della soglia 1. Dopo la pioggia, a partire da mercoledì, anche le temperature dovrebbero abbassarsi.

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