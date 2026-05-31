lunedì 1 giugno
Inizio di settimana con possibili piogge. Allerta gialla anche nel riminese
In foto: l'allerta regionale
di Redazione
1 min
Per la giornata di lunedì 1 giugno è stata emessa un'allerta gialla per pioggia su diverse province dell'Emilia-Romagna e tra questa anche quella riminese. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Nelle aree interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, con possibili superamenti della soglia 1. Dopo la pioggia, a partire da mercoledì, anche le temperature dovrebbero abbassarsi.
Altre notizie
di Redazione
Di fabbricazione cinese
Segnalazione Technogym a GdF: sequestrati prodotti a Rimini Wellness
di Redazione
nella notte a rimini
Ristoratore e compagna accoltellati vicino a casa, è caccia ai due rapinatori
di Lamberto Abbati
Addio a "radio vacanza"
Publiphono: già 10 persone ritrovate in spiaggia nel primo weekend
di Redazione
L'INCONTRO AL LICEO VALGIMIGLI
La Prefettura di Rimini porta in cattedra i giovani di "On the road"
di Redazione