lavori indifferibili
Perdita idrica in via Jano Planco a Rimini. Corsia chiusa per quattro giorni
In foto: via Jano Planco (Google Maps)
di Redazione
1 min
Mar 30 Set 2025 18:12 ~ ultimo agg. 18:17
Mercoledì mattina, 1 ottobre, dalle 7.30 via Jano Planco a Rimini sarà interessata da lavori indifferibili alle linee di teleriscaldamento. Per conto del gruppo SGR, la ditta CBR interverrà chiudendo la strada fra via di Mezzo e via Novelli direzione Ravenna-Ancona per la riparazione urgente di una tubazione che causa una ingente perdita idrica.
Al momento la previsione di durata dell’intervento è di quattro giorni lavorativi. La deviazione del traffico è prevista su via Marzabotto e sarà adeguatamente segnalata dalla ditta esecutrice.
