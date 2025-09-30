  
lavori indifferibili

Perdita idrica in via Jano Planco a Rimini. Corsia chiusa per quattro giorni

In foto: via Jano Planco (Google Maps)
di Redazione   
Mar 30 Set 2025 18:12 ~ ultimo agg. 18:17
Tempo di lettura 1 min
Mercoledì mattina, 1 ottobre, dalle 7.30 via Jano Planco a Rimini sarà interessata da lavori indifferibili alle linee di teleriscaldamento. Per conto del gruppo SGR, la ditta CBR interverrà chiudendo la strada fra via di Mezzo e via Novelli direzione Ravenna-Ancona per la riparazione urgente di una tubazione che causa una ingente perdita idrica.

Al momento la previsione di durata dell’intervento è di quattro giorni lavorativi. La deviazione del traffico è prevista su via Marzabotto e sarà adeguatamente segnalata dalla ditta esecutrice.

