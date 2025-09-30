  
Indietro
menu
menu

proposto da 'Scegli Misano'

Misano, in consiglio approvato odg per la pace e riconoscere stato palestinese

In foto: il Municipio di Misano
il Municipio di Misano
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 30 Set 2025 17:35 ~ ultimo agg. 17:44
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Consiglio Comunale di Misano Adriatico, nell'ultima seduta, ha approvato a maggioranza, con la sola astensione della lista di centrodestra, l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Scegli Misano” con oggetto l’appello per la pace tra Israele e Palestina e il riconoscimento dello Stato palestinese

L’ordine del giorno approvato impegna il consiglio comunale ad operarsi affinché tra Israele e Palestina venga proclamato al più presto un “cessate il fuoco” e si possa instaurare una pace proficua e duratura. In particolare, il Comune di Misano Adriatico si impegna ad attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale affinché l’Italia riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, in coerenza con le risoluzioni ONU, nonché ad adoperarsi perché l’Italia faccia pressione per un divieto internazionale sulla vendita di armi a tutti i gruppi armati coinvolti nel conflitto, compreso l’impegno per il disarmo di Hamas, e per l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi.

L’ordine del giorno, inoltre, impegna a promuovere la creazione di nuovi corridoi umanitari, garantendo un flusso costante e sicuro di aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza e a proseguire l’attività diplomatica affinché le autorità israeliane autorizzino l’ingresso degli aiuti alimentari e dei beni di prima necessità. Infine, l’ordine del giorno si pone come obiettivo la promozione di iniziative di sensibilizzazione sulla tematica.

 

Altre notizie
Il workshop: Nodi territoriali sull'equità in salute
Diritto alla salute

“Nodi Territoriali per l’equità in salute" il workshop in arrivo a Rimini
di Redazione
I lavori per il Nuovo Centro per l'Impiego
consegna lavori: primavera '26

Nella ex scuola di Fontanelle prende forma il nuovo Centro per l'Impiego
di Simona Mulazzani
FOTO
l'inaugurazione con il sindaco Sacchetti
L'INAUGURAZIONE

Santarcangelo, ecco l’area “salva api” e le attrezzature sportive al parco Spina
di Redazione
via Cagnacci a Santarcangelo
limitazioni ai veicoli

Le misure del Piano aria regionale in vigore anche a Santarcangelo
di Redazione
repertorio
A Novafeltria

Camion urta un palo che si ribalta su motociclista: 50enne al Bufalini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO