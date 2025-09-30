Misano, in consiglio approvato odg per la pace e riconoscere stato palestinese

Il Consiglio Comunale di Misano Adriatico, nell'ultima seduta, ha approvato a maggioranza, con la sola astensione della lista di centrodestra, l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Scegli Misano” con oggetto l’appello per la pace tra Israele e Palestina e il riconoscimento dello Stato palestinese

L’ordine del giorno approvato impegna il consiglio comunale ad operarsi affinché tra Israele e Palestina venga proclamato al più presto un “cessate il fuoco” e si possa instaurare una pace proficua e duratura. In particolare, il Comune di Misano Adriatico si impegna ad attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale affinché l’Italia riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, in coerenza con le risoluzioni ONU, nonché ad adoperarsi perché l’Italia faccia pressione per un divieto internazionale sulla vendita di armi a tutti i gruppi armati coinvolti nel conflitto, compreso l’impegno per il disarmo di Hamas, e per l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi.

L’ordine del giorno, inoltre, impegna a promuovere la creazione di nuovi corridoi umanitari, garantendo un flusso costante e sicuro di aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza e a proseguire l’attività diplomatica affinché le autorità israeliane autorizzino l’ingresso degli aiuti alimentari e dei beni di prima necessità. Infine, l’ordine del giorno si pone come obiettivo la promozione di iniziative di sensibilizzazione sulla tematica.