Ottobre debutta con pioggia, mare mosso e temperature in calo

Per mercoledì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta meteo gialla (il livello più basso) che per la provincia di Rimini riguarda le precipitazioni e la criticità idraulica e idrogeologica. Le precipitazioni sul riminese sono attese per la prima parte della giornata. Previsto anche mare mosso e un sensibile calo delle temperature con le massime che scenderanno sotto i venti gradi.

Per la giornata di mercoledì 1 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti
e danni associati. I temporali sono previsti già dalle prime ore della notte e assumeranno particolare intensità sul settore
centro-orientale della regione. Dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni. Si prevedono inoltre venti
forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la costa e sui crinali
appenninici ed un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo. Dalla serata non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale ed interessamento delle spiagge.

Le previsioni di Arpae.

