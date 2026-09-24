all'altezza di Spadarolo
Perde il controllo della moto sulla Marecchiese. 57enne trasportato al Bufalini
In foto: Adriapress
di Redazione
1 min
Intorno alle 15.30 sulla Marecchiese, all'altezza di Spadarolo, il conducente 57enne di una Moto Suzuki che procedeva in direzione Rimini ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo, ha colpito il cordolo a destra ed è caduto rovinosamente a terra. Non risultano coinvolti altri veicoli. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche Polizia Locale e Vigili del Fuoco.
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