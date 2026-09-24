  
Indietro
menu
menu

all'altezza di Spadarolo

Perde il controllo della moto sulla Marecchiese. 57enne trasportato al Bufalini

In foto: Adriapress
Adriapress
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Intorno alle 15.30 sulla Marecchiese, all'altezza di Spadarolo, il conducente 57enne di una Moto Suzuki che procedeva in direzione Rimini ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo, ha colpito il cordolo a destra ed è caduto rovinosamente a terra. Non risultano coinvolti altri veicoli. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Altre notizie
Scorcio del pubblico
DAL 2 AL 30 OTTOBRE

Verità e post-verità nella rassegna di incontri filosofici a Misano Adriatico
di Redazione
Fiera di San Michele
martedì la Messa col vescovo

Fiera di San Michele a Santarcangelo. Il programma della giornata conclusiva
di Redazione
attività sportiva
L’EDITORIALE DELLA DOMENICA

Settembre: è il momento della scelta dello sport da praticare
di Carlo Alberto Pari
Nicola Marcello
L'intervento

Marcello (FdI): il nuovo casello autostradale ancora al palo
di Redazione
Una bella immagine del Tennis Club Viserba
Al Tennis Club Viserba

Torneo di Prequali Ibi di 4a: al 4° turno Turchi, Guzinschi, Cardinali e Amadio
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO