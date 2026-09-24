Diventa patrimonio comunale "L'apparizione di Gesù sul lago di Tiberiade"

Il patrimonio artistico di Rimini si arricchisce di una nuova opera artistica. Il Comune ha approvato l'acquisto del dipinto L'apparizione di Gesù ai

discepoli sul lago di Tiberiade di Giovanni Laurentini, detto l'Arrigoni (Sant'Agata Feltria, 1550 ca. – Rimini, 1633). Si tratta di un olio su tela di grandi dimensioni (220 x 140 cm), in buono stato di conservazione, databile ai primi anni del Seicento. Il dipinto è di proprietà di un collezionista privato, che lo ha acquisito sul mercato antiquario. L'acquisto avviene per un importo di 20.000 euro. L'opera sarà collocata nella Pinacoteca del Museo della Città "Luigi Tonini".



In origine il dipinto si trovava nel refettorio dei Canonici Lateranensi di San Marino che sorgeva a fianco della chiesa omonima (poi dei Santi Bartolomeo e Marino, ora detta di Santa Rita da Cascia). Nel 1754 Carlo Francesco Marcheselli, nelle sue Pitture delle chiese

di Rimino, lo indicava come «una delle migliori opere di Giovanni Laurentini Ariminese detto l'Arrigoni». Nel 1864 anche Luigi Tonini lo descriveva nella sua Guida del forestiere nella Città di Rimini. Lo storico annotava che la tela si trovava allora «in pessimo stato», pur restando «uno de' migliori lavori di quel Concittadino». Dopo quella citazione se ne persero le tracce per oltre un secolo.

La tela è stata riscoperta e studiata da Pier Giorgio Pasini, che nel marzo 2013 la presentò come inedita durante la conferenza Giovanni Laurentini detto l'Arrigoni. Pittura e devozione al tramonto del Manierismo. In quella stessa primavera l'opera fu esposta temporaneamente proprio al Museo della Città, nel marzo 2013. Oggi vi ritorna in modo permanente.





