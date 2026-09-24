Campo da paintball non autorizzato. Ambientalisti: dopo un mese ancora montato

E’ passato oltre un mese dall’impegno preso dalla Giunta di Riccione, con specifico atto di indirizzo politico, per dire no alla realizzazione di un campo di gioco “Paintball” nell’area verde Arboreto Cicchetti. A ricordarlo sono le associazioni ambientaliste ed animaliste del territorio che a suo tempo ne avevano criticato l’avvenuto allestimento da parte del gestore del Parco Avventura. Il 20 agosto scorso l’Assessore Ambiente Christian Andruccioli aveva spiegato che l'allestimento non era stato autorizzato dal Comune e che avrebbe agito per la rimozione

immediata dell’abuso edilizio. Ad oggi l’area “giochi di guerra” è ancora tutta lì.



La zona paintball, posizionata alle spalle del ristorante - chiedono Ambiente & Salute Riccione – Cras Rimini- Legambiente Valmarecchia – Lipu Rimini- Monumenti Vivi Rimini- Perla Verde rete social Riccione - WWF Rimini - deve tornare ad essere spazio naturale. E una volta smontato l’abuso edilizio, proprio lì dove ora non cresce neanche più in filo d’erba, chiediamo che il Comune di Riccione ripiantumi almeno in parte gli alberi di pregio (oltre un centinaio) rasi al suolo dalla precedente Amministrazione Tosi. Nel frattempo abbiamo chiesto l’intervento dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Rimini e abbiamo ufficialmente segnalato, con tanto di fotografie, alla Sindaca Daniela Angelini le

condizioni precarie in cui versano diverse alberature in Arboreto a cui sono agganciate imbragature, piattaforme e corde dei percorsi aerei del Parco Avventura. Per equità di trattamento, chiediamo che tutte le alberature presenti in Arboreto vengano censite cosi

come è stato effettuato dall’Assessorato Ambiente per gli altri alberi della città.

E’ stato chiesto anche di verificare alcuni aspetti della gestione del ristorante presente nel Parco Avventura, con particolare riguardo all’occupazione di suolo verde pubblico.