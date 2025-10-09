  
L'UOMO ERA COSCIENTE

Pennabilli, anziano soccorso nei pressi del rifugio Fontanelle

In foto: Vigili del fuoco
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 9 Ott 2025 09:52 ~ ultimo agg. 09:57
Nei pressi del rifugio Fontanelle, a un'altitudine di circa 1350 metri, nel Comune di Pennabilli, i Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti intorno alle 11.20 circa dell'8 ottobre, per prestare soccorso a una persona anziana in difficoltà. L'intervento è stato richiesto da parte del figlio dell'anziano, che si trovava in compagnia del genitore. Una volta ricevuta la segnalazione, il personale del Comando si è diretto verso il luogo indicato, individuando e prestando assistenza all'uomo, che, sebbene si fosse sentito poco bene, era cosciente e in grado di comunicare.

L’anziano è stato posizionato su una barella e trasportato, con l'ausilio di un mezzo del personale del soccorso alpino giunto sul posto, fino all'ambulanza presso il parcheggio degli impianti di risalita del Monte Eremo, dove il personale sanitario so è preso in cura la persona. Sul posto erano presenti anche i membri del Soccorso Alpino e personale sanitario, che hanno collaborato per garantire un intervento tempestivo ed efficace. 

