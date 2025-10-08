  
TTG al via

Fiere affollate, soliti inconvenienti. Tempi lunghi su strade e parcheggi

In foto: le code in uscita dal parcheggio (Newsrimini)
le code in uscita dal parcheggio (Newsrimini)
di Redazione   
Mer 8 Ott 2025 20:10 ~ ultimo agg. 20:18
L'apertura del TTG ha portato le consuete ripercussioni sul traffico, nelle strade di accesso alla fiera e a cascata su altre arterie, a cui i riminesi sono ormai abituati. Nel pomeriggio si segnalavano anche tempi lunghi per uscire dall'imbottigliamento dei parcheggi interni della fiera. Il TTG prosegue fino a venerdì.

