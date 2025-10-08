Fiere affollate, soliti inconvenienti. Tempi lunghi su strade e parcheggi

L'apertura del TTG ha portato le consuete ripercussioni sul traffico, nelle strade di accesso alla fiera e a cascata su altre arterie, a cui i riminesi sono ormai abituati. Nel pomeriggio si segnalavano anche tempi lunghi per uscire dall'imbottigliamento dei parcheggi interni della fiera. Il TTG prosegue fino a venerdì.