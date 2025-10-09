Il nuovo Palas si faccia alla ex Novarese. La proposta del Comitato Rimini Sud

La proposta lanciata dal sindaco di Rimini di realizzare un secondo palacongressi nella zona mare per sopperire al sold out continuo dell'attuale struttura (vedi notizia) trova sostegno dal Comitato Rimini Sud che identifica l’area della colonia Novarese a Miramare come la più adatta. "Questa scelta sarebbe non solo strategica - motiva il direttivo -, ma anche profondamente coerente con gli obiettivi di destagionalizzazione e riqualificazione urbana che l’amministrazione comunale persegue da tempo. Una posizione strategica tra mare, aeroporto e ferrovia."

Il comitato sottolinea infatti come la Novarese si trovi a pochi minuti dall’aeroporto “Fellini” ("che potrebbe così vivere un nuovo impulso grazie al turismo congressuale internazionale" spiega). Inoltre c'è anche la stazione ferroviaria di Miramare che potrebbe offrire, secondo il direttivo, "la possibilità di sviluppare un nodo di accesso sostenibile per i visitatori, migliorando la mobilità e riducendo la pressione sul centro cittadino". Per non parlare, come accennato anche dal sindaco, del volano per la riqualificazione alberghiera e turistica che rappresenterebbe il nuovo Palas per una zona che dispone di un tessuto alberghiero ampio ma in parte datato. "Un Palas in quest’area - dice il Comitato - sarebbe un motore di rilancio per decine di strutture ricettive, incoraggiando investimenti, ammodernamenti e una migliore qualità del lavoro anche nei mesi non estivi. Sarebbe un modo concreto per destagionalizzare il turismo e portare nuova linfa economica a un quartiere che da anni attende una vera rinascita". Un altro aspetto che viene messo in luce è quello della vicinanza con Riccione che "renderebbe il Palas 2 un polo congressuale intercomunale, capace di attrarre eventi e fiere di respiro nazionale e internazionale, con benefici condivisi per entrambe le città e per l’intera Riviera romagnola".

Ci sarebbe poi la "ciliegina sulla torta" del recupero dell’area della colonia Novarese, attualmente in una situazione di degrado, con la possibilità di trasformarlo, spiega il Comitato, "in un centro moderno, efficiente e sostenibile, capace di integrare funzioni congressuali, spazi verdi e servizi per la comunità."

L'invito all’amministrazione comunale è quindi quello di "valutare con decisione l’opzione Rimini Sud per la realizzazione del nuovo Palas 2" perchè "si tratterebbe di una scelta di visione, in grado di coniugare sviluppo, mobilità sostenibile, turismo e rigenerazione urbana, restituendo a Rimini Sud il ruolo che merita nel futuro della città" conclude il direttivo.