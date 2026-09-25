alle 21,05
Pellegrinaggio a Roma dal Papa. Uno speciale "Giorni della Chiesa" su Icaro TV
In foto: i cappellini azzurri dei pellegrini riminesi
di Redazione
1 min
Uno speciale "Giorni della Chiesa" in onda questa sera, venerdì 25 settembre, alle 21,05, racconterà il pellegrinaggio che 450 riminesi hanno vissuto mercoledì a Roma per incontrare Papa Leone, ad un mese dalla sua storica visita in città. La partenza nelle notta, il viaggio, l'arrivo nella capitale, l'udienza in piazza, la messa comunitaria nella basilica di San Pietro, le voci raccolte dagli inviati Loris Menghi e Paolo di Virgilio, diventano un racconto corale di una giornata piena di emozioni.
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