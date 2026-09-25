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INSIEME ALLA POLIZIA LOCALE

La Protezione Civile rimuove un ciclomotore dalla sponda del Marecchia

In foto: l'operazione di rimozione
l'operazione di rimozione
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Redazione
   
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Si è concluso ieri pomeriggio l'intervento del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile per la rimozione di un ciclomotore, presumibilmente rubato, abbandonato sulla sponda del fiume Marecchia lato Ravenna, all'altezza del ponte dello Scout.

L'operazione è stata richiesta dalla Polizia Locale, che aveva segnalato la necessità di liberare l'area. I volontari sono intervenuti in tempi rapidi e in stretta collaborazione con gli agenti. Hanno così risolto una situazione che presentava criticità per il decoro e la sicurezza del tratto fluviale.

 

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