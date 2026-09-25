INSIEME ALLA POLIZIA LOCALE
La Protezione Civile rimuove un ciclomotore dalla sponda del Marecchia
In foto: l'operazione di rimozione
di Redazione
1 min
Si è concluso ieri pomeriggio l'intervento del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile per la rimozione di un ciclomotore, presumibilmente rubato, abbandonato sulla sponda del fiume Marecchia lato Ravenna, all'altezza del ponte dello Scout.
L'operazione è stata richiesta dalla Polizia Locale, che aveva segnalato la necessità di liberare l'area. I volontari sono intervenuti in tempi rapidi e in stretta collaborazione con gli agenti. Hanno così risolto una situazione che presentava criticità per il decoro e la sicurezza del tratto fluviale.
Altre notizie
call per musicisti e lettori
All'ex cinema Astoria una serata aperta 'Ricordando Guccini'
di Redazione
di Alexia Bianchi
VIDEO
Esperimenti di felicità
Vecchi e felici. La nostra Fanatica di Libri ci fa scoprire Hendrik Groen
di Redazione
Calcio Eccellenza
Osteria Grande-Rimini: diretta testuale. La partita su Icaro TV alle 23
di Roberto Bonfantini