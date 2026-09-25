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una lunga esperienza riminese

Giuseppe Todaro lascia la Questura di Rimini per un incarico a Ravenna

In foto: il dirigente Giuseppe Todaro
il dirigente Giuseppe Todaro
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Redazione
   
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Giuseppe Todaro, Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Rimini, assumerà una nuova mansione a Ravenna come Vicario del Questore.
All’inizio della carriera di Funzionario, dopo il corso di formazione Todaro ha diretto la Sezione di Polizia Stradale di Lodi per poi essere trasferito a Rimini dove ha svolto servizio per più di dieci anni. 
Ha assunto diversi incarichi all’interno della Questura; ha diretto per otto anni l’ufficio Immigrazione per poi distaccarsi due anni ed essere trasferito nella città di Osimo (AN) a seguito di un nuovo incarico come Dirigente del Commissariato.
Il ritorno a Rimini è stato caratterizzato dall’ incarico come Capo di Gabinetto e Portavoce del Questore, e dopo aver raggiunto significativi risultati, è stato promosso alla qualifica di 1° Dirigente della Polizia di Stato prendendosi in carico la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Nel corso degli anni ha maturato molta esperienza nei servizi di ordine pubblico tanto da essere individuato come responsabile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nella sede di Livigno, in provincia di Sondrio.
A lui va il ringraziamento del Questore e di tutto il personale "per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati al servizio della comunità riminese ed i migliori auguri per la nuova esperienza lavorativa".

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