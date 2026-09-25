Giuseppe Todaro lascia la Questura di Rimini per un incarico a Ravenna

Giuseppe Todaro, Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Rimini, assumerà una nuova mansione a Ravenna come Vicario del Questore.

All’inizio della carriera di Funzionario, dopo il corso di formazione Todaro ha diretto la Sezione di Polizia Stradale di Lodi per poi essere trasferito a Rimini dove ha svolto servizio per più di dieci anni.

Ha assunto diversi incarichi all’interno della Questura; ha diretto per otto anni l’ufficio Immigrazione per poi distaccarsi due anni ed essere trasferito nella città di Osimo (AN) a seguito di un nuovo incarico come Dirigente del Commissariato.

Il ritorno a Rimini è stato caratterizzato dall’ incarico come Capo di Gabinetto e Portavoce del Questore, e dopo aver raggiunto significativi risultati, è stato promosso alla qualifica di 1° Dirigente della Polizia di Stato prendendosi in carico la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Nel corso degli anni ha maturato molta esperienza nei servizi di ordine pubblico tanto da essere individuato come responsabile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nella sede di Livigno, in provincia di Sondrio.

A lui va il ringraziamento del Questore e di tutto il personale "per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati al servizio della comunità riminese ed i migliori auguri per la nuova esperienza lavorativa".