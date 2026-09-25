“Spazi di Salute”: incontro sull’Exercise Medicine in oncologia

L’esercizio fisico nella pratica clinica quotidiana è stato il tema al centro dell’incontro “Meet the Professor”, svoltosi nel pomeriggio di giovedì 24 settembre nell’Aula G del Padiglione Ovidio dell’ospedale “Infermi” di Rimini.

Relatore Francesco Bettariga, clinico specializzato in Exercise Medicine in oncologia, ricercatore presso la University of Technology Sydney e docente in corsi nazionali e internazionali.



“L’Exercise Medicine significa applicare in modo strutturato l’esercizio fisico alle persone con tumore – spiega Bettariga –. Oggi sappiamo che rappresenta una strategia importante per gestire gli effetti collaterali dei trattamenti e contribuire a migliorarne gli esiti. È uno strumento terapeutico che dobbiamo mettere a disposizione dei pazienti: l’accesso a programmi di esercizio adeguati deve diventare parte del percorso di cura”.

“Meet the Professor” rientra nel progetto “Spazi di Salute”, promosso dai Rotary Club dell’Area Romagna Sud (Rimini Riviera, Riccione Cattolica, Novafeltria Alto Montefeltro e Riccione Perla Verde) e di San Marino, con il coordinamento del Rotary Club Rimini, capofila del District Grant del Distretto 2072, in partnership con “Oltre la Ricerca” OdV e con la collaborazione di AUSL della Romagna e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. “Spazi di Salute” punta a diffondere una cultura nella quale l’esercizio fisico diventa alleato della prevenzione e componente integrante dei percorsi di cura.

https://www.icaroplay.it/programmi/spazi-di-salute-incontro-sullexercise-medicine-in-oncologia/

“Questa iniziativa ha un valore particolare perché traduce le evidenze scientifiche in opportunità concrete per i pazienti e mette in rete sei ospedali, le palestre di riabilitazione e le comunità della provincia di Rimini e di San Marino – sottolinea Francesca Raggi, Direttrice medica del Presidio ospedaliero di Rimini –. L’attività fisica è uno strumento di salute lungo tutto l’arco della vita e assume un valore ancora maggiore durante percorsi terapeutici impegnativi. Promuoverne l’utilizzo significa aiutare le persone a stare meglio, affrontare le cure nelle migliori condizioni possibili e diventare parte attiva del proprio percorso di salute”.

“Oltre la Ricerca è un’Associazione di volontariato impegnata nel sostegno alla ricerca e nei progetti rivolti ai pazienti con tumore del pancreas e alle loro famiglie, con una particolare attenzione anche alla sensibilizzazione e alla formazione – aggiunge Francesca Gabellini, Presidente di “Oltre la Ricerca” OdV –. Con “Spazi di Salute” contribuiamo a diffondere conoscenza e consapevolezza sul ruolo dei corretti stili di vita nella prevenzione e sul valore dell’esercizio fisico anche durante il percorso di cura”.



“È un progetto articolato su più livelli – conclude Fabrizio Santarini, Presidente del Rotary Club Rimini Riviera – dalla sensibilizzazione della popolazione a una componente più tecnica, che prevede l’acquisto e l’installazione di attrezzature destinate a migliorare l’approccio alla cura potenziando le dotazioni della medicina riabilitativa. Siamo lieti di contribuire concretamente alla sua realizzazione”.