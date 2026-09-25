Posti nido, obiettivo raggiunto in anticipo. Vaccinazioni: tre bimbi esclusi

Con la realizzazione, grazie ai fondi Pnrr, dei nuovi nidi Girotondo, Peter Pan e Pollicino, il sistema cittadino di Rimini mette a disposizione oltre 250 posti complessivi, 67 in più per la sola rete comunale, raggiungendo il 45% di copertura dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni con quattro anni di anticipo rispetto all'obiettivo europeo. La sfida ora si sposta dalla quantità alla qualità. "Perché il risultato - spiega il comune - non si misura soltanto nel numero dei posti disponibili, ma nella qualità dell'esperienza educativa che quei servizi sono in grado di garantire a bambine, bambini e famiglie". Sul tema della formazione del personale, prosegue il piano formativo da circa 90 mila euro che coinvolgerà centinaia di educatrici, educatori e pedagogisti dei nidi pubblici e privati. Fondamentale anche andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini. Il nuovo anno educativo – spiega l'amministrazione comunale - vedrà oltre 300 posti disponibili all'interno di un'offerta estesa fino a undici o dodici mesi l'anno, mentre 252 saranno caratterizzati da maggiore flessibilità organizzativa. Previste anche sperimentazioni che, in presenza di particolari esigenze familiari, garantiranno l'estensione della permanenza in asilo fino alle 18. Centrale anche il tema dell'accessibilità economica con un sistema di rette sostenibili e valorizzando la complementarità tra servizi comunali e privati convenzionati.

Intanto, con una determina datata 24 settembre, il comune di Rimini ha dichiarato la decadenza di tre minori dall'iscrizione ai servizi per l'infanzia per l'anno scolastico in corso. Nonostante i numerosi solleciti e richiami inviati già dal mese di giugno, le famiglie non hanno presentato infatti la documentazione comprovante la regolarità della posizione vaccinale (o la tempistica dell'eventuale appuntamento concordato con l'Ausl). Il primo elenco inviato nel maggio scorso al comune dall'Azienda Sanitaria conteneva ben 84 posizioni irregolari. Diversi minori sono stati poi ritirati mentre altri hanno presentato spontaneamente la documentazione fino ad arrivare, lo scorso 9 settembre, alla sospensione di 5 bambini. Per due la situazione è stata regolarizzata mentre i posti dei tre decaduti saranno eventualmente riassegnati in caso vi siano minori ancora in lista d’attesa.