Dopo alcune dichiarazioni dei giorni scorsi che davano per certa la ricandidatura della sindaca di Riccione Daniela Angelini interviene la Direzione del Partito Democratico della perla verde, affermando che la ricandidatura non può essere automatica. La direzione si è riunita nella serata di lunedì e ha aperto il percorso che porterà il partito alle amministrative. Una riunione interlocutoria dove non sono state prese decisioni: è stato fatto il bilancio di una legislatura difficile ma positiva ed è stato indicato il metodo per arrivare alle scelte.

"Il PD guarda alla continuità con la sindaca Daniela Angelini. Per il partito, però, la ricandidatura non può essere automatica: deve essere il punto d'arrivo di un percorso ancora aperto. Il passaggio decisivo sarà un accordo politico da costruire con la sindaca e con le forze della coalizione. L'accordo dovrà definire le priorità di programma, un metodo di lavoro comune e l'unità della coalizione. Solo quando sarà sottoscritto e approvato dalla Direzione il percorso potrà dirsi concluso. Una candidatura solida nasce da un progetto solido, non il contrario. I prossimi cinque anni richiederanno scelte impegnative, a partire dai conti dell'ente. Per questo vogliamo arrivare a una decisione fondata su impegni chiari e condivisi, presi insieme alla sindaca nell'interesse della città".

