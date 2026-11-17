Supera i 15 milioni di euro il "tesoretto" incassato dal Comune di Rimini con l'imposta di soggiorno. La variazione di bilancio approvata questa mattina in commissione registra infatti una maggiore entrata di 200.000 euro rispetto allo stanziamento assestato di 14,8 milioni. I dati dei primi nove mesi del 2026 mostrano dunque un gettito in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a cui si aggiungono circa 92.000 euro di maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione della stessa imposta.

Sul versante degli investimenti, la voce più consistente, mezzo milione di euro, riguarda la rimozione e la pulizia dei natanti sommersi nel porto canale, seguita dai 250.000 euro per l'adeguamento del palasport Flaminio al prossimo campionato sulla base degli standard minimi richiesti dalla Lega per la riorganizzazione delle tribune, per aumentare la capienza e per garantire le condizioni di sicurezza e pubblica incolumità. Altri 100.000 euro vanno per lo sfondamento di via Lago Margherita a Torre Pedrera e altrettanti per gli interventi straordinari sul verde pubblico. Completano il quadro 60.000 euro per l'impianto semaforico tra via Santa Cristina, via Mirandola e via Carpi; altrettanti per l'apparato dunale del Parco del mare nel tratto 7bis e per il mercato centrale coperto. Sul fronte degli impianti sportivi e delle sedi decentrate, 30.000 euro andranno allo stadio Romeo Neri, in parte utilizzati per la sostituzione dell'impianto audio e 6.500 euro alla sede di Corpolò.