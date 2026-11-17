Prosegue senza sosta l’attività di controllo e monitoraggio della presenza del lupo sul territorio di Riccione, condotta dal Centro faunistico regionale in collaborazione e costante contatto con l’amministrazione comunale. Attraverso una fitta rete di fototrappole dislocate in diversi punti strategici della città, gli operatori verificano quotidianamente gli spostamenti e i comportamenti degli animali per avere piena contezza dell’evoluzione del fenomeno e valutare eventuali interazioni con la popolazione.

L’analisi delle immagini raccolte restituisce un quadro al momento rassicurante, ben diverso rispetto ai mesi scorsi, quando si era resa necessaria la chiusura temporanea dei parchi cittadini durante gli orari serali e notturni. In quella circostanza era stata infatti rilevata la presenza di un esemplare particolarmente confidente nei confronti dell’uomo, condizione che poteva rappresentare un potenziale rischio. Potenziale, poiché di fatto non si era verificato alcun tentativo di aggressione, ma sufficiente a fare scattare ogni misura preventiva necessaria.

Grazie alle mirate operazioni messe in atto dal Centro faunistico regionale per fargli perdere tale confidenza, quell’animale si è allontanato e ormai da tempo non risulta più presente nell’area urbana. Attualmente sul territorio si registra la presenza di due esemplari, una femmina adulta e un giovane ormai cresciuto, che in passato frequentavano, insieme ad altri cuccioli di cui si sono perse le tracce, prevalentemente la zona collinare e oggi si muovono soprattutto nell’area del parco della Resistenza, del parco Chico Mendes e del parco degli Olivetani, principalmente nelle ore notturne.

L’amministrazione comunale rinnova pertanto a tutta la cittadinanza l’invito a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni dell’ordinanza in vigore, fondamentali per tutelare l’incolumità collettiva ed evitare che gli animali selvatici vengano attirati nei contesti urbani. In primo luogo vige il divieto assoluto di alimentare intenzionalmente i lupi, di abbandonare rifiuti organici al di fuori dei contenitori e di lasciare fonti di cibo incustodite all’esterno delle abitazioni, comprese le ciotole con i pasti per cani e gatti, mentre per le colonie feline i referenti devono distribuire il mangime limitatamente al consumo giornaliero. Per la sicurezza degli animali d’affezione è obbligatorio condurre sempre i cani al guinzaglio durante le passeggiate, ad eccezione delle apposite aree di sgambamento, ed evitare di lasciarli liberi e incustoditi in zone accessibili alla fauna. L’ordinanza raccomanda inoltre di ricoverare in casa gli animali domestici durante le ore notturne, di mantenere ben recintate o chiuse le aree cortilizie private, di tenere puliti da rovi e folta vegetazione i terreni a ridosso delle abitazioni e di installare adeguate recinzioni di protezione a tutela degli eventuali animali da allevamento. In caso di avvistamento, infine, occorre non inseguire né avvicinare mai l’animale, ma al contrario evitare ogni atteggiamento indifferente e allontanarlo in modo attivo attraverso l’uso di suoni forti o segnali visivi, segnalando tempestivamente eventuali comportamenti insoliti alle forze dell’ordine. La mancata osservanza delle disposizioni previste dall’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, con verifiche affidate agli organi di polizia.

Per segnalazioni di avvistamenti o riferire di comportamenti anomali o confidenti da parte di lupo è possibile chiamare il numero di telefono dedicato 0516375090 oppure inviare una email all’indirizzo difesalupo@regione.emilia-romagna.it.