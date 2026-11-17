Dall’Albania al Venezuela, la Diocesi di Rimini sostiene due progetti a favore di bambini e giovani. 120 giovani iscritti a dieci corsi in America latina, 35 quelli accolti ogni giorno nella Terra delle Aquile. L'iniziativa del Centro Missio, su richiesta del Vescovo, invita parrocchie e comunità a condividere la missione della Chiesa

"Dalla comunione dei credenti nasce la fecondità missionaria". Le parole di Papa Leone XIV accompagnano la proposta delle Micro-realizzazioni di Avvento 2026, promossa dal Centro Missio della Diocesi di Rimini. Il tema scelto quest’anno è «Uno in Cristo, uniti nella missione»: un invito a riscoprire il legame con i missionari riminesi che, pur operando in Paesi lontani, continuano a essere espressione della Chiesa di Rimini in uscita, impegnata ad annunciare nel mondo l'amore di Cristo.



Su richiesta del Vescovo Nicolò Anselmi, il Centro Missio propone per questo Avvento due progetti di solidarietà, uno in Albania e uno in Venezuela. Due realtà differenti, accomunate dall'attenzione alle persone più fragili e dalla volontà di offrire opportunità concrete di crescita e di futuro.



“Le micro-realizzazioni non sono soltanto un aiuto economico. – sottolineano don Antonio Moro, don Giampaolo Rocchi e tutta l'équipe fraterna di Missio - Ufficio Missionario Diocesano di Rimini – Sono soprattutto un modo per sentirci parte di una Chiesa che non conosce confini, che cammina insieme ai suoi missionari e si lascia interrogare dalle esperienze di chi vive e testimonia il Vangelo in contesti diversi dal nostro. Ogni cristiano è missionario: sostenere questi progetti significa condividere una responsabilità e una fraternità che ci uniscono, anche a migliaia di chilometri di distanza”.



I progetti nel dettaglio:



In Albania, un oratorio che accoglie e fa crescere

Il primo progetto è legato alla missione di don Paolo Marasco, parroco di San Luca Evangelista, e riguarda il sostegno all’Oratorio San Domenico Savio di Kuçova, in Albania.

Ogni giorno il centro accoglie circa 35 bambini e ragazzi che vivono in situazioni di povertà, talvolta estrema, disoccupazione e isolamento sociale. Alle loro spalle ci sono spesso famiglie segnate dall'assenza dei genitori o da situazioni difficili, anche legate alle dipendenze.

Nell’oratorio i bambini trovano un sostegno alimentare, un aiuto nello studio e, soprattutto, un luogo sicuro in cui poter vivere la propria infanzia, crescere e sognare un futuro migliore.

In Venezuela, formazione per costruire il futuro

Il secondo progetto è promosso da don Aldo Fonti (sacerdote riminese, attualmente in missione in Venezuela) e sostiene il Centro di Avviamento al Lavoro in Venezuela, affiancato dall'Associazione San Martin de Porres.

Il centro propone diversi corsi di formazione per aiutare i giovani ad acquisire competenze professionali e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro. Attualmente è necessario aggiornare i materiali didattici utilizzati nelle attività formative. I numeri testimoniano la vitalità dell'iniziativa: nel solo mese di ottobre si sono iscritti 120 giovani, distribuiti in dieci corsi.

Come contribuire

Le parrocchie possono scegliere liberamente quale dei due progetti sostenere. Le offerte raccolte possono essere consegnate alla Diocesi oppure versate sul conto corrente intestato a:

DIOCESI DI RIMINI

IBAN: IT 25 Y 07090 24210 015030060243

Causale: «Offerte per Micro-realizzazione Avvento 2026 – Progetto Albania» oppure «Progetto Venezuela».