Il ponte ferroviario che scavalca il porto canale sarà interessato nelle prime settimane del 2027 da un importante lavoro di sostituzione delle travate da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Per consentire i lavori di messa in sicurezza e rifacimento parziale sarà necessaria l’esecuzione di attività propedeutiche di risoluzione delle interferenze stradali dove saranno posizionati i mezzi d’opera da parte di RFI. Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini rimuoverà temporaneamente una parte della linea filoviaria che interferisce con gli interventi.

Per garantire la sicurezza della viabilità durante le operazioni, ed operare le lavorazioni nel rispetto della normativa in materia di cantieri temporanei, Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, ha richiesto la necessaria interruzione del traffico veicolare nell’area interessata. Durante tutte le fasi dei lavori sarà inoltre garantito l’accesso ai residenti. Per tutte e tre le fasi di lavoro l’intera area interessata sarà monitorata dagli agenti della Polizia Locale.

FASE 1 – giovedì 19 novembre, dalle ore 08.00 alle ore 13.00: il tratto di viale Graziani prima dell’accesso da viale Savonarola ed il viale Rodi saranno parzialmente chiusi al traffico, alternativamente in una delle due direzioni di marcia. Il traffico potrà essere canalizzato in direzione monte-mare lungo la via Ravegnani e la via Savonarola ed in direzione mare-monte dalla via Destra del Porto.

FASE 2 – dalle ore 20.00 di lunedì 23 novembre alle ore 06.00 di martedì 24 novembre (lavori notturni): viale Graziani, viale Rodi e i tratti di via Destra del Porto e viale Savonarola situati sotto la linea filoviaria in prossimità del ponte saranno chiusi al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Nella notte fra lunedì 23 novembre 2026 e martedì 24 novembre non sarà possibile sottopassare la linea ferroviaria in nessuna direzione nella zona della Destra del Porto. I punti più vicini di attraversamento carrabile della linea ferroviaria saranno, in direzione nord, il passaggio a livello di via XXV Marzo a Rivabella e, in direzione sud, il sottopasso di via Tripoli.

FASE 3 – dalle ore 08.00 di martedì 24 novembre 2026 alle ore 17.00 di venerdì 27 novembre: il tratto tra viale Rodi e viale Graziani, attorno all’impalcato del ponte di ferro, sarà parzialmente chiuso al traffico, alternativamente in una delle due direzioni di marcia. Il traffico potrà essere canalizzato in direzione monte-mare lungo la via Ravegnani e la via Savonarola ed in direzione mare-monte dalla via Destra del Porto.

Faranno seguito ulteriori comunicazioni da parte di RFI e del Comune di Rimini per le modifiche alla viabilità conseguenti alle successive fasi di cantierizzazioni, previste a dicembre, gennaio e febbraio. Le modifiche sono contenute nell’ordinanza del Comando di Polizia Locale n. Prot.N.0426939/2026 - REG 1449 del 16/11/2026.