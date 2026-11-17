I lavoratori di Coop 134 giovedì faranno un presidio fuori dalla prefettura, dove si terrà alle 10,30 il Tavolo di Crisi sulla grave situazione della cooperativa sociale (vedi notizia). La Cgil, che si affianca ai lavoratori, chiede che le istituzioni siano parte attiva nella vertenza. Il presidio, indetto dalle federazioni di categoria FP Cgil, Filcams Cgil e Flai Cgil, inizierà alle 9.30 e proseguirà fino alle 13.30. Segue le assemblee del 4 novembre alla Camera del Lavoro di Rimini e del 5 novembre a San Giovanni in Marignano, a cui hanno partecipato oltre 120 lavoratrici e lavoratori, e la richiesta fatta alla Prefettura il 10 novembre dalle organizzazioni sindacali per l’attivazione di un tavolo istituzionale di crisi.



Dal tavolo - afferma il sindacato - devono arrivare ora strumenti concreti per la soluzione della vertenza: salvaguardia dei livelli occupazionali e continuità dei servizi pubblici, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori impiegati

nell’igiene ambientale per Hera, il verde per Anthea, il personale impiegato nel socio-educativio, le pulizie ma anche al personale amministrativo non direttamente impiegato in appalti e altri committenti. È quindi necessaria, in primis, la disponibilità da parte del Cda di mettere a disposizione tutte le informazioni sullo stato attuale e sul futuro della cooperativa nonché un confronto che chiami committenti e cooperativa ad “assumersi le proprie responsabilità”.



Il presidio convocato è a sostegno della trattativa: la presenza delle lavoratrici e dei lavoratori davanti alla Prefettura serve a ricordare ai soggetti convocati che sul tavolo c’è la vita di oltre 500 persone, e alle istituzioni e alla politica il ruolo che sono chiamate a svolgere. Il presidio è aperto a tutta la cittadinanza ed alle organizzazioni che intendono portare la loro solidarietà e il loro sostegno nella vertenza.