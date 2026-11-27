Nella seduta di giovedì del Consiglio Comunale di Rimini il consigliere Gioenzo Renzi di Fratelli d'Italia ha sollecitato, con un'interrogazione, una manutenzione più efficace della pavimentazione di piazza Tre Martiri.

"La pavimentazione di Piazza Tre Martiri, realizzata nel 2000 con una spesa di 3 miliardi di lire con lastre di arenaria e pietra calcarea bianca, presenta la superficie nella maggior parte ammalorata e piena di buche che, con le piogge, diventano una distesa di pozzanghere e rappresentano un problema di sicurezza pubblica e decoro urbano. La società partecipata del Comune di Rimini, Anthea, responsabile delle manutenzioni stradali, effettua continui interventi di manutenzione ordinaria della pavimentazione della pietra della piazza che però si riducono a rattoppi senza risolvere il problema delle buche estese su tutta la piazza".

Le richieste di Renzi sono "un intervento di manutenzione straordinaria ex novo su tutta la pavimentazione di Piazza Tre Martiri per eliminare le lastre di arenaria ammalorate, le buche, le pozzanghere durante le piogge, i rattoppi, esclusa la pavimentazione sotto i portici in buono stato di conservazione; e ancora il rifacimento nell'occasione di tutte le rifiniture dei coperchi di ghisa dei sottoservizi della fognatura, dell'illuminazione pubblica, delle prese d'acqua, realizzate in modo grossolano sulla pavimentazione di Corso d'Augusto quando fu rifatta". La piazza "è il luogo centrale della città, io ritengo che l'amministrazione debba avere a cuore di fare un intervento per ragioni non solo di decoro urbano, ma anche di sicurezza pubblica".

Il progetto del 2000, ha premesso nella sua risposta l'assessore ai lavori Pubblici Mattia Morolli, "è stato approvato dalla Soprintendenza sia per quanto riguarda la scelta e l'utilizzo dei materiali sia in relazione a un ridisegno complessivo di tutto il centro storico" e "la pietra utilizzata per piazza Tre Martiri è la medesima di corso d'Augusto, ad esempio".

Piazza Tre Martiri "presenta effettivamente situazioni di esfoliazione (perdita di strati) che la pietra subisce nel tempo e irregolarità dovute in generale alle caratteristiche del materiale e alla presenza di traffico che accentua queste criticità. La società Anthea, nell'ambito della manutenzione "ordinaria", è intervenuta dove necessario per mantenere in efficienza la pavimentazione con interventi puntuali di sostituzione delle lastre che presentavano le situazioni più pericolose. Si conferma la formazione di piccoli "denti" di qualche millimetro in cui, quando piove, si formano a macchia dei piccoli ristagni d’acqua". Ricordando che "gli interventi eseguiti da Anthea permettono di affermare che attualmente non sono presenti situazioni di pericolo, si potrebbe anche ragionare su interventi più radicali, ad esempio la sostituzione della pietra utilizzata in piazza Tre Martiri. È evidente però che questo processo richiederebbe una rivisitazione complessiva delle scelte già adottate per il centro storico da parte della Soprintendenza, con un impegno economico assolutamente rilevante che non può limitarsi al solo perimetro di piazza Tre Martiri e pertanto si ritiene che tale processo sia di difficile attuazione".

"L'Amministrazione comunale, in coordinamento con la società Anthea, ha eseguito una mappatura completa delle singole lastre della piazza per pianificare interventi mirati di manutenzione straordinaria da inserire nelle prossime programmazioni.”, ha concluso l'assessore.

"Mi sembra che il problema sia rimandato sine die, invece deve essere affrontato con urgenza", ha controreplicato Renzi dichiarandosi insoddisfatto.