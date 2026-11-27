Giovedì pomeriggio, nell'area verde all'incrocio tra via Filippo Re e via Ermete Novelli a Rimini, si è svolta la cerimonia di intitolazione del giardino a Gino Zannini, parlamentare della Repubblica nato nel 1912 e scomparso nel 2005. Diversi i cittadini che si sono stretti attorno alla targa, scoperta al termine della benedizione.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore Francesco Bragagni, insieme ai componenti della famiglia Zannini, con i figli Mauro e Daniele. Accanto a loro erano presenti delegazioni dei Lions Club Rimini Host ETS, del Distretto 108 A, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Rimini, Confcommercio, le Acli e la Rubiconia Accademia dei Filopatridi.

Nel corso degli interventi il sindaco e gli altri relatori hanno ripercorso il profilo di un uomo che ha servito le istituzioni per decenni. Esponente della Democrazia Cristiana, Zannini sedette in Consiglio comunale pressoché senza interruzioni dal 1946 al 1970, fu senatore dal 1958 al 1972 e, tra il 1969 e il 1970, sottosegretario al Turismo, un incarico che per Rimini aveva un significato particolare negli anni in cui l'ospitalità stava ridisegnando l'economia del territorio.

Chi lo ha ricordato ha sottolineato il carattere riservato di un uomo abituato a lavorare lontano dai riflettori, che affrontò ogni ruolo con lo stesso spirito, l'amore per la sua città. In anni di forti tensioni politiche e di scontri ideologici molto più accesi di quelli odierni, seppe mantenere il senso dello Stato e delle istituzioni, la consapevolezza delle possibilità e dei limiti del proprio ruolo e la capacità di costruire un fronte comune anche con gli avversari davanti a opere indispensabili per la comunità. Dal suo impegno, avviato negli anni Sessanta con la promozione di una legge per costituire il Circondario riminese, ha preso corpo la Provincia di Rimini, nata ufficialmente nel 1992.

Zannini, insieme a gran parte della classe dirigente di quegli anni, ha rappresentato una fase importante della storia riminese: una generazione che, pur tra contraddizioni e difficoltà, creò le condizioni per lo sviluppo e seppe poi ripensarne criticamente i punti deboli quando la spinta iniziale si esaurì.