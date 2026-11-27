"Un’infrastruttura fondamentale per la marineria e per l’intera filiera della pesca, oltre che un presidio economico, sociale e culturale della città". Così l'assessora comunale alla Blue Economy Anna Montini ha definito il mercato ittico che avrà una nuova casa nella zona alla sinistra del Porto. L'occasione per parlarne è stata la giornata conclusiva degli Stati generali della pesca e dell’acquacoltura 2026, in corso al teatro Galli.

Il mercato rappresenta - ha spiegato l'assessora - il punto di incontro tra pescatori, imprese, operatori commerciali, dove il valore del lavoro e delle competenze della marineria locale viene riconosciuto e trasferito lungo la filiera. Nel 2025 il Mercato ittico di Rimini ha registrato vendite per 10,48 milioni di euro e oltre 13.900 quintali di prodotto. Un valore che corrisponde a oltre il 40% dei 25,8 milioni di euro complessivamente scambiati nei principali mercati ittici dell’Emilia-Romagna: Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini. "Un dato che restituisce il peso del mercato riminese nel sistema regionale e la vitalità di un comparto capace di generare valore economico e occupazionale per tutto il territorio. In questa prospettiva si inserisce il progetto del nuovo Centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura, destinato a sostituire l’attuale mercato di via Leurini e a diventare un punto di riferimento per l’intera costa, attraverso la modernizzazione dei servizi e la valorizzazione della tradizione marinara riminese.

Sul palco insieme ad Anna Montini, la comandante della Capitaneria di Porto di Rimini Ilaria Toraldo, la direttrice generale per la Pesca marittima e l’Acquacoltura del MASAF Graziella Romito e il responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura della Regione Emilia-Romagna Stefano Poma.

Nel suo intervento, l’assessora Montini ha richiamato anche il legame storico, economico e culturale che unisce Rimini al mare e alla pesca, sottolineando la necessità di accompagnare il settore di fronte alle difficoltà legate all’aumento dei costi operativi, alla redditività delle imprese, ai cambiamenti climatici e al riscaldamento delle acque dell’Adriatico, alla diffusione delle specie aliene e alla difficoltà di garantire ricambio generazionale e formazione professionale. "Parlare del futuro del mare significa riconoscere e valorizzare il lavoro di chi ogni giorno vive il mare e ne trae sostentamento. La tutela degli ecosistemi, la competitività delle imprese, la dignità del lavoro e le nuove opportunità per i giovani sono obiettivi profondamente interconnessi”.

Al centro dell’intervento anche il ruolo della blue economy, intesa come un sistema nel quale pesca professionale, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, ricerca, innovazione tecnologica, turismo sostenibile ed economia circolare possono concorrere alla crescita delle città costiere.

Sul nuovo mercato ittico tornano ad intervenire in modo critico i membri del comitato di via Sinistra del Porto: "l'assessora Montini ha cercato di liquidare la proposta del nostro Comitato sostenendo che la nuova struttura prevista a San Giuliano «non sarà un "doppione"» e aggiungendo che al Caar «operano esclusivamente alcuni grossisti con prodotti congelati». Noi non abbiamo mai chiesto di tenere in piedi due mercati, bensì di spostare interamente al Caar tutte le attività del Mercato Ittico, inclusa la sala aste, sfruttando il nuovo

padiglione appena inaugurato. Non è neanche vero che le aziende ittiche del CAAR non vendano prodotto fresco. Secondo l’Assessora Montini la marineria avrebbe bisogno di un mercato «vicino al punto di sbarco, a garanzia della freschezza e della qualità». Peccato che i fatti smentiscano questo luogo comune: in tutta Italia le

marinerie più moderne ed efficienti hanno fatto esattamente l'opposto. Basti citare Chioggia, una delle capitali della pesca adriatica, che ha scelto di spostare il proprio

mercato ittico proprio dalla zona portuale a un’area più razionale e comoda per la logistica, liberando la città dal traffico dei mezzi pesanti senza intaccare di una virgola la freschezza

del prodotto. È davvero paradossale che a difendere a spada tratta la colata di cemento su un prato verde in una zona già congestionata come San Giuliano non sia l'assessore alle attività economiche o all'urbanistica e nemmeno il Sindaco, ma sia proprio chi ha la delega all’Ambiente"