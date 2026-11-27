Anni di maltrattamenti fisici e psicologici, vessazioni quotidiane e controllo asfissiante compiuti anche davanti ai figli minori, a loro volta vittime del clima di terrore. È il quadro familiare emerso da un'indagine nell'entroterra riminese, che ha spinto il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rimini ad applicare l'allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a un albanese di 39 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La svolta è arrivata a seguito di un violento episodio verificatosi nella tarda serata del 5 maggio scorso nel condominio della famiglia. Le urla disperate provenienti dall'abitazione hanno indotto i vicini a chiamare il 112. All'arrivo dei Carabinieri, l'uomo si trovava in evidente stato di alterazione, mentre la moglie e la figlia diciassettenne presentavano vistosi segni di percosse, ferite al volto e lesioni al collo.

In un primo momento, condizionate dalla paura di ritorsioni, la donna e la figlia avevano tentato di minimizzare l'accaduto, attribuendo le ferite a fatti accidentali. Tuttavia, i referti medici del Pronto Soccorso di Riccione – con prognosi di venti giorni per ciascuna – e le testimonianze dei vicini che avevano visto l'uomo trascinare a forza la moglie per i capelli sul pianerottolo, hanno permesso agli investigatori di ricostruire la reale dinamica dell'aggressione. A giugno la coppia e i due figli minori erano partiti per l'Albania facendo ritorno a settembre, mentre la figlia maggiore era rimasta in Italia per la paura che l'intenzione fosse quella di non tornare più.

Le indagini condotte con psicologi forensi e servizi sociali hanno portato alla luce una condotta vessatoria sistematica. L'uomo sottoponeva la moglie a un rigido isolamento sociale, impedendole di frequentare i parenti e costringendola a dimettersi dal lavoro per morbosa gelosia. La figlia maggiore era soggetta a un controllo invadente, attuato anche mediante l'installazione abusiva di telecamere in casa e lo spionaggio dei messaggi. Alla violenza psicologica si affiancavano aggressioni fisiche, distruzione di suppellettili e minacce.

Nonostante le ritrattazioni indotte dal clima intimidatorio, la narrazione coerente fornita dalla figlia maggiore, unita alla documentazione sanitaria storica e alle relazioni dei servizi sociali per episodi recenti avvenuti anche durante spostamenti in auto, ha fornito riscontri inoppugnabili sulla pericolosità dell'indagato.

Riconoscendo un grave quadro indiziario e il concreto pericolo di reiterazione dei reati, il GIP Raffaella Ceccarelli ha ordinato l'allontanamento immediato dell'uomo dalla casa familiare, ingiungendogli di non avvicinarsi alla moglie, ai tre figli e ai luoghi da loro frequentati, mantenendo una distanza minima di mille metri e vietando ogni comunicazione.