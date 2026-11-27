consegnati i lavori
A Novafeltria palestra del Molari pronta per essere demolita
In foto: La palestra del Molari
di Redazione
1 min
La palestra "Molari" di Novafeltria pronta per la demolizione. La Provincia di Rimini ieri ha consegnato i lavori alla Ditta che eseguirà tutte le opere di cantierizzazione. Il costo complessivo è di 351.378,78 euro e sono previsti 120 giorni per demolire e rimuovere tutto il materiale. Tempistiche e sviluppo del cantiere è stato condiviso con il dirigente scolastico e con i privati confinanti, garantendo tutte le misure di sicurezza per la tutela dell'utenza scolastica e dei cittadini e salvaguardando quanto più possibile i parcheggi.
Altre notizie
Il 28 e il 29 novembre
Pokémon festeggia 30 anni alle Befane: due giornate di gioco per tutte le età
di Redazione
di Redazione
FOTO
novità anche sull'uso
Imposta di soggiorno. Il ministro Mazzi annuncia novità: il 2% ai gestori
di Redazione
contenzioso col privato
Oneri del palazzo Questura, Consiglio di Stato conferma le ragioni del Comune
di Redazione