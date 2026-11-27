Anche scuole di Rimini, Novafeltria, S. Agata Feltria, Pennabilli e Morciano di Romagna hanno vissuto, in occasione della “Giornata Nazionale dell’Albero”, un momento speciale con i Carabinieri Forestali. I militari hanno fatto incontri di sensibilizzazione e hanno donato circa 50 piante provenienti dal vivaio gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano (AR). I virgulti arborei sono stati messi a dimora con l'aiuto di oltre 100 alunni delle scuole di primo grado, diventati “arboricoltori” per un giorno.

La scelta delle specie è stata concordata e proposta dai militari dei Carabinieri Forestali i quali, forti della loro esperienza, hanno offerto un prezioso contributo affinché venissero individuate piante tipiche della zona. E così alberi di ciliegio, acero, ginestra, rosmarino, ginepro hanno arricchito di verde e di ossigeno i giardini delle scuole