Pasquale Bove, Marco Pesaresi e Jovanotti. Quando la fotografia annulla il tempo

Tra le foto della mostra "Rimini Express" con gli scatti del fotografo riminese Pasquale Bove in mostra al palazzo Fulgor fino al 20 settembre, ce n'è una che ritrae Jovanotti in concerto all'Aquafan alla fine degli anni '80. E dietro il cantante si intravede anche Marco Pesaresi, altro protagonista della fotografia riminese di quei decenni scomparso nel 2001, pronto a scattare. Un particolare che non è passato inosservato a chi conserva la memoria di Pesaresi: e, dopo una ricerca in archivio, sulla pagina Facebook ufficiale "Marco Pesaresi" è stata pubblicata oggi la foto della stessa scena immortalata a pochi secondi di distanza dallo scatto di Bove, in un post dal titolo "SULLE COINCIDENZE (E LE APPARIZIONI)".

"A venticinque anni dalla sua scomparsa, Marco continua a ritornare. Si mostra all’improvviso dentro le fotografie degli altri, seminascosto come certi pittori del Rinascimento che inserivano il proprio volto tra la folla di un quadro", si legge nel post che ripropone insieme i due scatti. "Per noi che continuiamo a scavare nel suo archivio e a custodirne la memoria, queste coincidenze non sono casuali: sono segni vitali, lampi di luce che confermano quanto la fotografia sappia annullare il tempo".







