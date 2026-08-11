Cade dal balcone mentre la badante è in cucina, 70enne grave al Bufalini

Una caduta che rischia di avere gravi conseguenze, quella avvenuta questa mattina (lunedì) dal terrazzo al primo piano di un'abitazione a Rivabella, per una donna di 70 anni con problemi psichici. L'incidente è ancora in fase di ricostruzione, con i carabinieri di Rimini intervenuti sul posto per accertamenti.

Tutto sarebbe successo in pochi attimi. La badante, un'ucraina di 61 anni, che si prende cura dell'anziana, si trovava in cucina quando ha avvertito un urlo provenire dalla sala. Vedendo la porta finestra aperta e una sedia sul terrazzo, ha subito intuito cosa fosse accaduto. E' probabile che la 70enne, dopo essere salita sulla sedia, abbia perso l'equilibrio e sia precipitata da alcuni metri. Immediato l'allarme al 118, con un'ambulanza e un'automedica intervenute sul posto.

Considerate le precarie condizioni di salute della donna e il violento impatto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Ravenna, che l'ha poi trasportata in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sotto choc la badante, che è stata sentita dai militari dell'Arma. Da verificare se la 61enne ucraina abbia messo in atto tutte le precauzioni idonee legate alla patologia che affligge l'assistita.