  
Indietro
menu
menu

tragico incidente

Cade dal balcone mentre la badante è in cucina, 70enne grave al Bufalini

In foto: L’elisoccorso mentre si alza in volo dal parco
L’elisoccorso mentre si alza in volo dal parco
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una caduta che rischia di avere gravi conseguenze, quella avvenuta questa mattina (lunedì) dal terrazzo al primo piano di un'abitazione a Rivabella, per una donna di 70 anni con problemi psichici. L'incidente è ancora in fase di ricostruzione, con i carabinieri di Rimini intervenuti sul posto per accertamenti. 

Tutto sarebbe successo in pochi attimi. La badante, un'ucraina di 61 anni, che si prende cura dell'anziana, si trovava in cucina quando ha avvertito un urlo provenire dalla sala. Vedendo la porta finestra aperta e una sedia sul terrazzo, ha subito intuito cosa fosse accaduto. E' probabile che la 70enne, dopo essere salita sulla sedia, abbia perso l'equilibrio e sia precipitata da alcuni metri. Immediato l'allarme al 118, con un'ambulanza e un'automedica intervenute sul posto.

Considerate le precarie condizioni di salute della donna e il violento impatto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Ravenna, che l'ha poi trasportata in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sotto choc la badante, che è stata sentita dai militari dell'Arma. Da verificare se la 61enne ucraina abbia messo in atto tutte le precauzioni idonee legate alla patologia che affligge l'assistita. 

 

Altre notizie
Elza Tomase
Al Tennis Club Viserba

Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
lo stadio "Mazzola"
Abbonamenti a quota 3.524

Info biglietti per Young Santarcangelo-Rimini. 750 i tagliandi per i riminesi
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO