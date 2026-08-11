Colpo in banca travestiti da imbianchini, ladri fuggono con il bottino

Un colpo evidentemente studiato quello messo a segno oggi (lunedì) poco dopo le 13.30 alla Bper di viale Dante a Riccione, dove ad orario di chiusura tre uomini travestiti da imbianchini e col volto travisato da passamontagna si sono introdotti nella banca forzando una finestra sul retro.

All'interno c'erano ancora i dipendenti, che sono stati colti di sorpresa e invitati a rimanere fermi ognuno nelle proprie postazioni e a non reagire in alcun modo. I rapinatori non avrebbero estratto armi, ma hanno utilizzato delle fascette per immobilizzare mani e piedi. Poi hanno prelevato i contanti presenti in cassa e si sono dileguati passando, sembrerebbe, sempre dalla finestra sul retro. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma si tratterebbe di diverse migliaia di euro.

E' probabile che ad attenderli all'esterno ci fosse un complice, forse a bordo di un mezzo. Si tratterebbe di italiani. Non appena i dipendenti sono riusciti a dare l'allarme al 112, in viale Dante si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Riccione. Al vaglio dei militari i filmati interni della banca e quelli delle telecamere di videosorveglianza esterne. Nessun dipendete è rimasto ferito.