  
Indietro
menu
menu

a riccione

Colpo in banca travestiti da imbianchini, ladri fuggono con il bottino

In foto: La Bper di viale Dante a Riccione
La Bper di viale Dante a Riccione
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un colpo evidentemente studiato quello messo a segno oggi (lunedì) poco dopo le 13.30 alla Bper di viale Dante a Riccione, dove ad orario di chiusura tre uomini travestiti da imbianchini e col volto travisato da passamontagna si sono introdotti nella banca forzando una finestra sul retro

All'interno c'erano ancora i dipendenti, che sono stati colti di sorpresa e invitati a rimanere fermi ognuno nelle proprie postazioni e a non reagire in alcun modo. I rapinatori non avrebbero estratto armi, ma hanno utilizzato delle fascette per immobilizzare mani e piedi. Poi hanno prelevato i contanti presenti in cassa e si sono dileguati passando, sembrerebbe, sempre dalla finestra sul retro. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma si tratterebbe di diverse migliaia di euro

E' probabile che ad attenderli all'esterno ci fosse un complice, forse a bordo di un mezzo. Si tratterebbe di italiani. Non appena i dipendenti sono riusciti a dare l'allarme al 112, in viale Dante si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Riccione. Al vaglio dei militari i filmati interni della banca e quelli delle telecamere di videosorveglianza esterne. Nessun dipendete è rimasto ferito. 

Altre notizie
uno dei tanti negozi sfitti del centro di Rimini
Servono misure urgenti

La crisi del commercio: nel riminese in sei anni chiusi 614 negozi
di Redazione
l'attuale semaforo pedonale sulla SS16 all'altezza di via Covignano (da Street View)
anche in via Teodorico

SS16, addio all'ultima frattura: ok a risorse per il sottopasso di via Covignano
di Redazione
Nicola Marcello (FdI)
Il punto sui progetti

Variante SS16 e non solo. Marcello (FdI) a Croatti (M5S): inutile allarmismo
di Redazione
via Coletti
per quattro anni

Via Coletti, Comune e PMR rinnovano l'accordo per parcheggio e campo sportivo
di Icaro Sport
scuola (repertorio)
Numeri impietosi

Scuola, nuovo anno ma stesse criticità: precarietà e organici insufficienti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO