  
Indietro
menu
menu

Per malati e famiglie

Parkinson: nel distretto riccionese si amplia la rete di supporto

In foto: Daniela Angelini
Daniela Angelini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Prosegue il percorso del Distretto di Riccione per ampliare e strutturare la rete di supporto alle persone affette dalla malattia di Parkinson e ai loro familiari. Con l’avanzamento della procedura pubblica per l’individuazione di una realtà del Terzo settore specializzata, prende forma un progetto integrato pensato per offrire risposte concrete, assistenza e momenti di condivisione alle famiglie che quotidianamente affrontano la gestione della patologia.
Un’alleanza per il benessere sociale della comunità
Avere cura della nostra comunità significa non lasciare solo nessuno, specialmente di fronte a patologie complesse che impattano profondamente sulle dinamiche familiari,” sottolinea la sindaca di Riccione e presidente del Distretto Daniela Angelini. “Con questo progetto mettiamo al centro la persona e il suo nucleo di affetti, garantendo che le famiglie affrontino la sfida del Parkinson all’interno di un sistema pubblico accogliente, competente e integrato. La collaborazione strutturata con il Terzo settore rappresenta lo strumento ideale per costruire risposte umane, flessibili e vicine ai bisogni reali del territorio.
Le attività previste spazieranno dai laboratori per il mantenimento dell’autonomia personale agli spazi di supporto psicologico, fino a iniziative ricreative e formative pensate specificamente per i caregiver. Con la conclusione della valutazione dei progetti presentati, il distretto si appresta a tradurre la pianificazione in azioni concrete sul territorio.

Altre notizie
Caffè Staccoli tra i 57 migliori bar d'Italia
Classifica Gambero Rosso

C'è solo un bar romagnolo tra i 57 migliori d'Italia ed è a Cattolica
di Redazione
l'avv. Nicoletta Gagliani
Riunione consoli onorari

Un riconoscimento in Moldova per la console riminese, avv. Nicoletta Gagliani
di Redazione
la sindaca Foronchi con l'assessora Bartolucci
Sinergia col privato

Turismo, otto mesi positivi per Cattolica che punta su qualità e accessibilità
di Redazione
foto di gruppo al gazebo della Fondazione Isal
100 città contro il dolore

Dolore cronico, ne soffrono 11milioni di italiani. Isal: non rassegnarsi
di Redazione
il vescovo Anselmi
in sala manzoni

Nell'Assemblea diocesana il Vescovo presenta le visite pastorali nelle 15 zone
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO