Parkinson: nel distretto riccionese si amplia la rete di supporto

Prosegue il percorso del Distretto di Riccione per ampliare e strutturare la rete di supporto alle persone affette dalla malattia di Parkinson e ai loro familiari. Con l’avanzamento della procedura pubblica per l’individuazione di una realtà del Terzo settore specializzata, prende forma un progetto integrato pensato per offrire risposte concrete, assistenza e momenti di condivisione alle famiglie che quotidianamente affrontano la gestione della patologia.

Un’alleanza per il benessere sociale della comunità

“Avere cura della nostra comunità significa non lasciare solo nessuno, specialmente di fronte a patologie complesse che impattano profondamente sulle dinamiche familiari,” sottolinea la sindaca di Riccione e presidente del Distretto Daniela Angelini. “Con questo progetto mettiamo al centro la persona e il suo nucleo di affetti, garantendo che le famiglie affrontino la sfida del Parkinson all’interno di un sistema pubblico accogliente, competente e integrato. La collaborazione strutturata con il Terzo settore rappresenta lo strumento ideale per costruire risposte umane, flessibili e vicine ai bisogni reali del territorio.”

Le attività previste spazieranno dai laboratori per il mantenimento dell’autonomia personale agli spazi di supporto psicologico, fino a iniziative ricreative e formative pensate specificamente per i caregiver. Con la conclusione della valutazione dei progetti presentati, il distretto si appresta a tradurre la pianificazione in azioni concrete sul territorio.