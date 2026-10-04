Un riconoscimento in Moldova per la console riminese, avv. Nicoletta Gagliani

C'è anche Rimini nella mappa della diplomazia internazionale. L'avvocata Nicoletta Gagliani, Console Onoraria della Repubblica di Moldova a Rimini, ha preso parte lo scorso 2 ottobre a Chișinău alla riunione annuale dei Consoli, il più importante appuntamento istituzionale della rete consolare moldava nel mondo con oltre 60 rappresentanti da tutti i continenti. Cooperazione internazionale, diplomazia economica, attrazione di investimenti e valorizzazione della rete consolare come ponte tra Chișinău e il mondo sono stati i temi affrontati. I lavori si sono poi spostati al Ministero degli Affari Esteri.

Nel corso della cerimonia ufficiale, la Console Gagliani è stata insignita di un "riconoscimento di merito per l'impegno e la professionalità" dimostrati nella promozione dei rapporti bilaterali. "È per me un onore rappresentare la Moldova a Rimini e portare avanti un lavoro di collaborazione e di amicizia tra i nostri popoli, con l'obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo e di crescita reciproca", ha detto la Console.

Il Consolato Onorario di Rimini è stato inaugurato il 23 aprile 2026 e ha competenza territoriale sulle province di Rimini e Forlì-Cesena.