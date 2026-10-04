C'è solo un bar romagnolo tra i 57 migliori d'Italia ed è a Cattolica

Tra i 57 migliori bar d'Italia premiati con le "tre tazzine" dal Gambero Rosso solo uno è in Romagna. Si tratta dello Staccoli Caffè di Cattolica, attivo dal 1952. La guida "I Migliori Bar d'Italia 2027" ha rinnovato il proprio metro di giudizio, riunendo in un'unica valutazione caffè, pasticceria, cucina, beverage, servizio e funzionalità del locale.

Orgoglioso del riconoscimento Paolo Staccoli. "È una conferma importante del lavoro che portiamo avanti ogni giorno e dell'impegno di tutti i nostri ragazzi - dice -. Ed è ancora più bello poter condividere questa soddisfazione con Cattolica e con il nostro territorio, che può contare su tante realtà di valore. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte, contribuendo con il nostro lavoro a valorizzare la città e tutta la Riviera".

Il riconoscimento arriva al termine di una stagione che Staccoli giudica positiva. "Nonostante alcune difficoltà, a partire dal caldo particolarmente intenso, Cattolica ha risposto molto bene, e credo sia un dato importante. Ora dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per far conoscere sempre di più la nostra offerta turistica: non soltanto d'estate, ma anche nei weekend, in inverno e durante le festività, coinvolgendo e valorizzando anche le zone limitrofe".

Uno sguardo rivolto avanti, nel segno della collaborazione. "C'è sempre spazio per crescere, e lo si fa insieme: attività e amministrazione, confrontandosi e lavorando nella stessa direzione. Le imprese hanno bisogno di una città viva e accogliente, e una città cresce anche grazie alle attività che ogni giorno investono e lavorano sul territorio".

E poi c'è un patrimonio da raccontare. "Viviamo in un territorio meraviglioso, dal mare all'entroterra, e dobbiamo essere i primi a promuoverlo. Come dico sempre, è la Riviera che vince: è lavorando tutti insieme che possiamo continuare a farla crescere e conoscere".