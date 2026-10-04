Nell'Assemblea diocesana il Vescovo presenta le visite pastorali nelle 15 zone

Nel solco della visita del Papa del 22 agosto e dei suoi ideali prolungamenti con la Messa di ringraziamento del 6 settembre e il pellegrinaggio a Roma del 23, il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, ha convoca l'intera Chiesa diocesana in Assemblea per prepararsi alla prossima Visita Pastorale. L’appuntamento è oggi, domenica 4 ottobre, alle 15:30 in Sala Manzoni di Rimini. Sarà un fondamentale momento di ritrovo, condivisione e ascolto.

Dopo un momento iniziale di preghiera, verrà proiettato il video di presentazione realizzato da IcaroTv delle 15 Zone Pastorali. A seguire, il Vescovo offrirà una riflessione sul significato profondo della Visita Pastorale e fornirà le prime indicazioni sullo svolgimento. Nel suo intervento, il Pastore della Chiesa riminese evidenzierà tre aspetti cardinali che gli stanno particolarmente a cuore:

·Segno di comunione: La Visita intende essere il frutto di una preparazione corale che coinvolga sacerdoti, diaconi, religiosi, aggregazioni laicali e tutti gli organismi di partecipazione della Zona.

·Rilancio degli organismi di partecipazione: Sarà un’occasione propizia per incontrare e sostenere il prezioso servizio dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP), dei Consigli Pastorali di Zona (CPZ) e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici (CPAE), affinché siano sempre più luoghi di effettiva sinodalità.

·Slancio missionario: La Visita permetterà al Vescovo di farsi vicino anche agli ambienti e alle realtà quotidiane più ai margini della vita ecclesiale (scuole, ospedali, luoghi di lavoro e di produzione).



Ci saranno poi quattro brevi testimonianze sul tema: “Cosa ci aspettiamo dalla Visita Pastorale?”. A curarli, i rappresentanti della Consulta delle Aggregazioni Laicali, della Vita Consacrata, dei Giovani e delle Zone Pastorali. Infine, spetterà a ciascuna Zona articolare e preparare concretamente la Visita secondo le proprie specificità e la propria creatività pastorale, alternando momenti comunitari di Zona ad appuntamenti nelle singole parrocchie.

L’Assemblea si concluderà alle 17:30 con le comunicazioni del Vescovo sulle prossime iniziative diocesane. L'orario di termine permetterà a chi lo desidera di partecipare alla S. Messa in Cattedrale.

L’incontro, aperto a tutti, è rivolto in modo particolare a sacerdoti e diaconi, almeno due rappresentanti dei Consigli Pastorali di ogni Parrocchia e di Zona, due rappresentanti delle Aggregazioni Laicali, degli Istituti Religiosi e degli Uffici Pastorali Diocesani.