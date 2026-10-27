Nodi della Salute: tra ottobre e novembre quattro nuove aperture

Dopo l'attivazione dei primi quattro Nodi Territoriali di Salute, il Comune di Rimini prosegue il percorso di sviluppo della rete dei NoTe/S. Si tratta di presidi di quartiere nati per favorire una maggiore integrazione tra politiche sociali, sanitarie e di comunità, in linea con gli indirizzi della sanità territoriale e con il rafforzamento dei servizi di prossimità. Si configurano come punti di riferimento accessibili ai cittadini per l'ascolto dei bisogni, l'orientamento ai servizi e il raccordo tra le diverse risposte presenti sul territorio.

Nei Nodi operano in modo integrato professionisti dell'ambito sociale e sanitario, tra cui assistenti sociali, infermieri di famiglia e comunità, psicologi di comunità, operatori della salute pubblica, operatori di quartiere e operatori socio-sanitari. Attraverso il lavoro congiunto di Comune di Rimini, Azienda USL della Romagna, associazioni, enti del Terzo Settore e realtà locali, i Nodi contribuiscono a costruire percorsi integrati di supporto alle persone e alle famiglie, favorendo una presa in carico più efficace delle situazioni di fragilità e promuovendo il benessere della comunità nel suo complesso.

Attualmente sono attivi dal giugno 2025 quattro Nodi Territoriali di Salute nelle zone del Centro Storico, Sud Mare, Marecchiese e Sud Monte (con sedi rispettivamente in via Gambalunga 106, viale Locatelli 11, via Perticara 11 e via Bidente 1/P). Con l'apertura dei nuovi presidi di Nord Mare, Colonnella, Lagomaggio e Santa Giustina il progetto compie un ulteriore passo avanti verso la costruzione di una rete capillare in grado di raggiungere l'intero territorio comunale.

Calendario delle inaugurazioni

Mercoledì 28 ottobre ore 18 NoTeS Nord Mare - via Mazzini, 22 - Viserba

Mercoledì 4 novembre ore 18 NoTeS Nord Monte - via Montiano, 14 - Santa Giustina -

Martedì 10 novembre ore 18,30 NoTeS Colonnella - via Giuliano da Rimini 8/A -

Martedì 17 novembre ore 18 - NoTeS Lagomaggio - via Pintor 7/b

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e vedranno la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, dei servizi territoriali, delle associazioni e delle realtà locali coinvolte nel progetto.