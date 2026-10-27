IN MODALITA' ACROBATICA
Santarcangelo, via libera all’intervento di pulizia dell’orologio del Campanone
In foto: il campanone
di Redazione
2 min
L'Amministrazione comunale di Santarcangelo prosegue la valorizzazione del centro storico con due interventi dedicati ai monumenti simbolo della città. Il primo cantiere riguarda il quadrante dell’orologio del campanone, con un costo di 23.000 euro e un avvio previsto a inizio 2027 subordinato al nulla osta della Soprintendenza; l'intervento, da affidare direttamente a una ditta qualificata, prevede la pulizia delle superfici, il controllo della stabilità e la ricostruzione delle parti ammalorate sfruttando tecniche acrobatiche, senza la necessità di impalcature.
Il secondo intervento, per un investimento di circa 50.000 euro e conclusione prevista a dicembre, interessa il Monumento ai Caduti di piazza Ganganelli, e comprende la sistemazione del basamento e della gradinata mediante stuccatura, ripristino cromatico e trattamento idrorepellente, oltre alla messa in sicurezza, pulizia e protezione delle sculture in bronzo.
“Con questi interventi di restauro interveniamo su due tra i monumenti più riconoscibili e apprezzati di Santarcangelo – dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca e assessora ai lavori pubblici Michela Mussoni – e proseguiamo nel solco di quel percorso di costante valorizzazione del centro storico che ha recentemente condotto alla rigenerazione di tutta l’area di via Massani, compreso lo Sferisterio e le ex Carceri, dove tutt’ora sono in corso importanti lavori di riqualificazione. Un’opera al centro della nostra agenda, per una città sempre più vivibile e attrattiva”.
Altre notizie
LUCI IN CITTA' E IN SPIAGGIA
Rimini si prepara alle feste: ecco quando verranno accese le luminarie
di Redazione
di Redazione
FOTO
la lettera di ringraziamento
Cerasolo rende omaggio a don Romano Migani a dieci anni dalla scomparsa
di Redazione