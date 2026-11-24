Si avviano verso la conclusione i lavori per il completamento della nuova palestra a servizio della scuola primaria di viale Panoramica di Riccione. La fine degli interventi è prevista per il prossimo mese di gennaio. In questi giorni le maestranze sono impegnate nella posa dei rivestimenti, nell’installazione dei sanitari all’interno dei locali spogliatoi e nella realizzazione delle ultime partizioni in cartongesso, intervento per il quale l’amministrazione comunale ha appena autorizzato l’ingresso di una ditta specializzata in subappalto al fine di agevolare l’ultimazione delle finiture interne.

La configurazione architettonica dell’impianto, collegato alla scuola ma progettato per funzionare anche in maniera autonoma, consentirà infine di mettere gli spazi a disposizione della comunità anche al di fuori dell’orario scolastico per attività di doposcuola e corsi dedicati ai bambini. “Avevamo preso un impegno chiaro con le famiglie e con la scuola: garantire ai nostri studenti strutture moderne, sicure e all'altezza delle loro esigenze. Dopo l'apertura del plesso a settembre - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - l'imminente completamento della palestra a gennaio chiude il cerchio di un intervento fondamentale, che non solo potenzia la qualità della didattica, ma offre al quartiere uno spazio nuovo e funzionale da vivere anche nel tempo libero”.