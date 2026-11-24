Proseguono i confronti tra il comune di Rimini e l’Agenzia del Demanio per la sdemanializzazione del Talassoterapico. Si tratta di un passaggio che l'amministrazione ritiene decisivo per poter progettare il futuro dell’ex colonia Novarese. Il Comune infatti punta ad ottenere dal Demanio la concessione della struttura di cura che si estende su 16mila metri quadrati ed è attualmente in concessione alla società RiminiTerme (controllata dal Comune di Rimini e proprietaria della Novarese) fino al 12 settembre 2031. L'obiettivo, una volta ottenuta la disponibilità di tutto il comparto, è quello di metterlo a bando per un possibile interessamento del privato.

L’Amministrazione proprio in questi giorni ha avuto un ulteriore incontro di allineamento con l’Agenzia del Demanio, per concordare e chiarire le procedure da seguire e accelerare sulla conclusione dell’iter. L’uniformità sotto il profilo patrimoniale consentirebbe di superare quello che oggi rappresenta un ostacolo dal punto di vista del recupero e dello sviluppo dell’area, rendendolo più attrattivo ad un investimento del privato sul quale poter sviluppare un progetto di riqualificazione.