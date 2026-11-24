La mattina dello scorso 19 ottobre la porta dell'abitazione era rimasta socchiusa, in attesa del servizio di trasporto sanitario per una visita medica. È stato in quel frangente che il figlio 53enne si è introdotto nell'appartamento dell'anziana madre 80enne, invalida e affetta da deficit di memoria, scagliandosi su di lei con calci e pugni alla testa e al corpo.

L'aggressione si è fermata soltanto quando una vicina di casa, allarmata dalle grida, è entrata nella cucina trovando la donna a terra e l'uomo seduto su una sedia, intento a simulare una banale caduta accidentale dell'anziana. Un alibi smentito dai referti medici del pronto soccorso e dalle dichiarazioni della vittima, che ha ricostruito anni di percosse, continue pretese di denaro e minacce di morte. "Mio figlio mi vuole vedere morta per prendersi l'eredità", ha confidato alle forze dell'ordine.

Il gip di Rimini, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 53enne riminese, gravato da precedenti penali e da un deficit nel controllo degli impulsi riscontrato dal Centro di Salute Mentale. Troppo elevato, infatti, il rischio che l'indagato possa aggredire nuovamente l'anziana madre.