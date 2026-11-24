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Taglio del nastro ufficiale a Cattolica per l’Ospedale di Comunità (Os.Co), collocato al primo piano dell’ospedale Cervesi. I lavori di ristrutturazione hanno interessato una superficie di circa 870 mq, adibita ad ambulatori: un intervento dal costo totale di 3 milioni e 557mila euro (compreso il miglioramento sismico dell’ospedale) e finanziato con fondi PNRR per 2 milioni e 700mila euro.

La struttura, attiva già da maggio, è dotata di 16 posti letto (7 camere doppie e 2 singole, di cui 1 doppia a uso singola), una palestra con attrezzature per riabilitazione, una sala dedicata alla convivialità, dotata di cucina ad uso dei caregiver e pazienti. Si tratta di un servizio rivolto a persone che non hanno bisogno di un ricovero ospedaliero per acuti, ma necessitano ancora di assistenza sanitaria prima di poter tornare a casa in condizioni di sicurezza oppure che per un periodo non possono più stare in casa. È prevista una permanenza di breve durata, mediamente di 20 giorni (mai superiore al mese), per restituire le abilità perse alla persona prima che rientri alla sua famiglia e al luogo di vita.

La gestione è affidata ad infermieri, operatori sanitari e medici di base. L’assistenza è garantita dalla presenza continuativa di una equipe assistenziale presente h 24, 7 giorni su 7. L'equipe è composta da 11 infermieri, 7 operatori sociosanitari, 9 Medici di medicina generale. La ricettività della struttura è destinata a tutti i cittadini residenti nell’ambito territoriale del Distretto di Riccione, comprendente i Comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio e Sassofeltrio.

L’accesso avviene tramite richiesta medica e infermieristica, in dimissione da struttura ospedaliera o da provenienza territoriale, anche su suggerimento di assistenti sociali

LE DICHIARAZIONI

- Massimo Fabi, Assessore regionale alla Sanità (video messaggio): “Questo Ospedale di Comunità, operativo dal maggio scorso, va a completare quel che stiamo definendo come complesso integrato fra ospedale e territorio, ma è il setting assistenziale di cure intermedie l’elemento che lo contraddistingue all’interno della nostra rete di offerta residenziale tra il socio-assistenziale garantito dalle Case Residenza Anziani e l’ospedalità per acuti assicurata dai posti letto dei presidi ospedalieri. Una soluzione vocata a far sì che si riacquisiscano quelle competenze individuali e condizioni sociali in grado di consentire il rientro al domicilio, ma una modalità essenziale anche per la presa in carico di situazioni difficili che provengono dal domicilio quando c’è necessità di un particolare livello di sorveglianza e assistenza. Venti giorni come standard, un mese al massimo, possono essere sufficienti per questo cambiamento di ambito residenziale, con la finalità della casa come primo luogo di cura citando il Decreto 77. L’intervento complessivo è stato di oltre 3 milioni e mezzo di euro, di cui 2,7 finanziati dal PNRR, ma questi investimenti pubblici diventano concreti nel momento in cui è possibile fruirne come cittadini, anche con modelli assistenziali che nascono dalla volontà partecipativa e progettuale attiva dei nostri operatori di sanità pubblica. Proprio questo è un aspetto essenziale: senza gli 11 infermieri, il case manager, la responsabile infermieristica e i 9 medici di medicina generale, quei 16 posti letto non avrebbero la finalità che queste strutture tecnico-logistiche vogliono raggiungere. C’è poi un altro tema: stiamo costruendo il nuovo sistema territoriale, non solo come adempimento rispetto ai decreti di riordino ma soprattutto perché coerente con il modello organizzativo in continua evoluzione della sanità, direi del modello di cura di questa Regione, che vede nel Distretto la centralità organizzativa dell’attività delle nostre aziende sanitarie e vede negli ospedali di distretto l’altro elemento caratterizzante, con unitarietà della gestione sempre in capo ai Distretti e che porta sui territori quelle valenze e competenze organizzativo-gestionali che sono proprie dell’intera azienda. Questo vuol dire andare verso i bisogni di salute dei cittadini, conoscendone in anticipo i profili, non solo rispetto all’utilizzo storico dei servizi, ma attraverso la proattività, proprio in un territorio dove la proattività è diventata cultura di sistema. Poi c’è il contesto nazionale, all’interno del quale come Regione ci stiamo battendo perché queste realizzazioni trovino effettiva condizione di fattibilità e miglioramento del sistema verso i cittadini. La sostenibilità passa per gli adeguati finanziamenti. Ma sapete che stiamo vivendo un momento di forte dialettica tra governo e Regioni: abbiamo chiesto un adeguato finanziamento del fondo sanitario nazionale, 18 miliardi di euro in tre anni (6,8 nel 2027, 5 e mezzo nel 2028 e 5,7 nel 2029), per garantire l’erogazione degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza. Purtroppo il governo sta facendo proposte assolutamente non adeguate, a volte anche al di fuori dei principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, perché ad esempio il voucher da 300 euro spendibile nella sanità privata da coloro che hanno più di 75 anni e con reddito inferiore ai 28mila euro non è la soluzione. Tutte le Regioni la stanno criticando, però per finanziarlo si è trovato un miliardo e 600 milioni. Se questa cifra venisse destinata al fondo sanitario nazionale, sarebbe una scelta che vedremmo con favore, come pure i 500 milioni in più che l’esecutivo ha detto di voler aggiungere ai 2,2 miliardi di finanziamento previsto per il prossimo anno, una cifra assolutamente insufficiente. La sostenibilità del nostro sistema passa per la valorizzazione dei professionisti e per tutte quelle misure contenute negli obiettivi di mandato di questa Giunta regionale, legati al consenso dei cittadini, che noi prendiamo come un dovere morale. Se vogliamo che la politica, in questo caso quella di promozione della salute, abbia un momento forte occorre mettere insieme tutto ciò: la cultura degli operatori, l’interesse degli enti locali nel dare orientamenti, un’organizzazione che faccia riferimento al distretto e al presidio ospedaliero del distretto, una rete regionale orizzontalmente integrata, ma soprattutto un finanziamento che renda possibile lo sviluppo e l’innovazione. Altrimenti, se continuiamo a rispondere secondo i vecchi modelli organizzativi e gestionali ai nuovi bisogni di salute, non faremmo un servizio appropriato ed efficace nei confronti dei nostri cittadini”.

- Franca Foronchi, Sindaca di Cattolica: “L’Ospedale di Comunità che si apre al 1° piano dell’Ospedale Cervesi rappresenta un tassello innovativo importante nella riorganizzazione dei servizi socio-sanitari offerti nell’ambito del nostro distretto, collocandosi a ponte tra i servizi ospedalieri e le cure domiciliari. Questo nuovo servizio permette ai pazienti con fragilità individuale o sociale, che hanno superato le fasi acute della malattia ma non sono ancora in grado di proseguire al domicilio il loro piano di cure con la necessaria sicurezza e tranquillità, di ricevere un’assistenza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, integrata dalla collaborazione con una ricca rete di professionalità sanitarie responsabili nei diversi piani di cura. Tra queste professionalità, tutte importanti, mi piace evidenziare e valorizzare l’importante ruolo svolto all’interno dell’Os.Co di Cattolica dai Medici di Medicina Generale del nostro territorio, espressione evidente della tanto auspicata e necessaria integrazione tra professionisti impegnati nei diversi setting di cura”.

- Daniela Angelini, Presidente Comitato di Distretto socio-sanitario di Riccione: “L'apertura dell'Ospedale di Comunità all'interno del Cervesi è un traguardo di grande rilevanza per il nostro territorio. Questa struttura rappresenta una risposta essenziale ai bisogni della nostra comunità, rafforzando quella sanità territoriale che i Comuni del Distretto si impegnano a promuovere costantemente. Il nostro obiettivo primario deve essere la massima vicinanza ai cittadini, specialmente nei momenti di fragilità legati alla malattia. Offrire un luogo di cura intermedio, in grado di accogliere e riabilitare in sicurezza chi necessita di assistenza, è la traduzione concreta di questa vicinanza: significa non lasciare sole le persone e le loro famiglie nel delicato passaggio verso il rientro a casa. È un investimento diretto sulla qualità della vita, reso possibile capitalizzando al meglio le risorse del Pnrr in stretta sinergia con l'Azienda Sanitaria”.

- Tiziano Carradori, Direttore Generale Ausl Romagna: “Ci tengo a ricordare che ero nel 1999 il direttore generale qui che riportai al pubblico qualcosa che era stato ceduto al privato, il San Raffaele di Milano, comportando non pochi problemi per la comunità. A distanza di oltre un quarto di secolo restituiamo un’integrazione alla comunità. Di queste cose non bisogna perdere la memoria, un vizio che ha questo Paese, perdendo l’opportunità di non ricommettere gli stessi errori. Nell’inaugurare un servizio di questo tipo dobbiamo pensare in avanti, non tanto al cambiamento ma alla trasformazione che ci viene richiesta: ad esempio un serpente cambia muta tutti gli anni ma resta un serpente, un bruco si trasforma in una farfalla. Ero al ministero con Giovanni Bissoni quando pensavamo a ciò che poi nel 2022 è diventato quel che oggi chiamiamo il DM 77 e forzavamo il concetto di Casa della Salute, orgoglio della nostra regione, per trasformarla in Casa della Comunità e nel suo corrispondente Ospedale di Comunità. Pensate che abbiamo 51 Case della Comunità nella nostra Azienda, tutte attive tranne 6 in fase di realizzazione, e 11 Ospedali di Comunità, di cui tre in questo ambito provinciale. Tale trasformazione se non c’è anche quella della Medicina Generale ha poco senso, nei fatti però ancora lenta da essere praticata, così come chiediamo tanto ai colleghi del personale infermieristico, su cui grava il peso di questa assistenza visto che il 40% delle persone anziane è sola e 6 su 10 hanno delle poli-patologie, ma diamo poco in autonomia, in riconoscimento sociale e anche economico. Proprio per tali ragioni continuiamo a non trovare sul mercato tali figure: su un potenziamento previsto di 370 persone, sono riuscito a reclutarne poco più della metà. E senza il personale non si fa né assistenza né sanità, e se la si fa non ha la qualità o l’umanità che ognuno di noi richiederebbe. Occorre insomma la capacità di trasformare e questo significativo risultato va visto in una prospettiva perché altrimenti finiremo per trovarci insoddisfatti. Queste realizzazioni servono dunque a rilanciare il valore delle professioni e il valore della sanità pubblica come uno degli strumenti più importanti per la salute di una popolazione”.

- Ardigò Martino, Direttore Distretto di Riccione: “In quest’occasione ufficiale devo ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile tale risultato. C’è un grande lavoro di squadra intorno a questo Ospedale di Comunità e la sua apertura è stata un’ulteriore opportunità per cominciare a costruire anche un’integrazione sul territorio. Sia con la direzione del presidio che con quella delle Cure Primarie abbiamo iniziato a pensare quale doveva essere la sua tipizzazione, è una situazione vantaggiosa poter contare al piano superiore sulla Medicina Interna, che abbiamo ovviamente coinvolto e che ringrazio per aver raccolto la sfida, così da integrare l’attività dei Medici di Medicina Generale, e da qualche giorno è attivo inoltre il servizio degli Infermieri di Famiglia e Comunità, potendo così seguire le persone in maniera individualizzata fino al domicilio. Il che significa che abbiamo a disposizione tutta la filiera assistenziale che ci porta dal territorio verso l’ospedale e viceversa. Il lavoro da svolgere in questa struttura è assai ambizioso, ad esempio parlando di pazienti complessi e dell’integrazione, ma il mantenere una collaborazione tra i professionisti della Medicina Interna e i medici del territorio è una caratteristica innovativa, che ci consente di progetti assistenziali su misura, centrati sul paziente e la sua famiglia. Analogamente qui i caregiver affiancano gli infermieri nelle attività di gestione dei pazienti e delle cure, con un’attività di formazione in vista della dimissione, si tratta di una sperimentazione avanzata, non dico unica ma sicuramente rara. E sono sicuro che sfrutteremo al meglio questa opportunità”.