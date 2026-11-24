Le Grotte di Onferno nel comune di Gemmano sono state protagoniste una esercitazione congiunta, realizzata per testare le procedure di soccorso in emergenza.

Sono state svolte diverse prove di soccorso finalizzate a testare le procedure operative previste dal Piano di Emergenza predisposto dal Comune di Gemmano, a seguito dei recenti interventi di manutenzione, consolidamento e implementazione tecnologica che hanno interessato il sito speleologico. All’attività hanno preso parte i Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la Protezione Civile e la Polizia Locale, impegnati in una serie di scenari operativi volti a verificare le modalità di intervento, il coordinamento tra le diverse componenti coinvolte e l’efficacia delle procedure di gestione dell’emergenza.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e addestramento congiunto, finalizzata a consolidare la collaborazione tra gli enti e a garantire una risposta coordinata ed efficace in caso di necessità, a tutela della sicurezza dei visitatori e del personale che opera all’interno delle Grotte di Onferno.