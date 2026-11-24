gemmano
Esercitazione nelle grotte d'Onferno per testare procedure di soccorso
In foto: Un momento dell'esercitazione
di Redazione
1 min
Le Grotte di Onferno nel comune di Gemmano sono state protagoniste una esercitazione congiunta, realizzata per testare le procedure di soccorso in emergenza.
Sono state svolte diverse prove di soccorso finalizzate a testare le procedure operative previste dal Piano di Emergenza predisposto dal Comune di Gemmano, a seguito dei recenti interventi di manutenzione, consolidamento e implementazione tecnologica che hanno interessato il sito speleologico. All’attività hanno preso parte i Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la Protezione Civile e la Polizia Locale, impegnati in una serie di scenari operativi volti a verificare le modalità di intervento, il coordinamento tra le diverse componenti coinvolte e l’efficacia delle procedure di gestione dell’emergenza.
L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e addestramento congiunto, finalizzata a consolidare la collaborazione tra gli enti e a garantire una risposta coordinata ed efficace in caso di necessità, a tutela della sicurezza dei visitatori e del personale che opera all’interno delle Grotte di Onferno.
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