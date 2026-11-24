Sono impegnati ogni giorno per intervenire in caso di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenze sessuali, revenge porn, violazioni del divieto di avvicinamento. I carabinieri, anche nel territorio riminese, si mettono al fianco di donne e ragazze per proteggerle. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza di genere le caserme di Rimini, Novafeltria e Cattolica - sedi che ospitano le Stanze rosa - verranno simbolicamente illuminate di arancione. A questi luoghi fisici si aggiunge la “Stanza tutta per sé… portatile”: un kit tecnologico, dotato di notebook e microcamera, che consente ai militari di raccogliere denunce in modalità protetta anche nei Reparti della provincia sprovvisti di locali dedicati. I militari sono anche impegnati in corsi di introduzione all’autodifesa femminile per riconoscere, prevenire o disimpegnarsi dalle aggressioni più comuni.



L’analisi dei dati provinciali conferma la tendenza a denunciare da parte delle vittime Dal 1° gennaio alla metà di novembre 2026, l’Arma riminese ha gestito 147 procedure di Codice Rosso. Sono stati effettuati:

- 34 arresti, tra questi anche l'autore del femminicidio di una 63enne a Mulazzano di Coriano lo scorso 15 luglio

- 43 divieti di avvicinamento;

- 10 allontanamenti d’urgenza dalla casa familiare;

- 163 deferimenti in stato di libertà.