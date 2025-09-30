Inaugurato a Rimini il nuovo negozio Enel in Piazza Ferrari 21

Si fa sempre più massiccia la presenza di Enel sul territorio riminese con l’apertura del nuovo spazio Enel, situato in piazza Luigi Ferrari 21, nel cuore della città. La vicinanza al territorio e l'uso più consapevole dell’energia, sono tra gli obiettivi principali dell'azienda, che mira sempre di più a diventare un luogo di relazione e di connessione per i cittadini riminesi che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate. All’inaugurazione del nuovo spazio Enel è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli: " Quando apre un nuovo negozio è sempre una buona notizia e in questo contesto, con l’inaugurazione di questo nuovo spazio Enel in una delle vie principali della città – ha dichiarato l’assessore Mattia Morolli - Enel si conferma un partner strategico per quanto riguarda i servizi per Rimini e per la sua comunità". Nel nuovo store, rinnovato nel design e negli ambienti dedicati all’accoglienza, ci sarà spazio per offerte che includono non solo la fornitura di energia e gas, ma anche servizi come la fibra, la ricarica per auto elettriche, l'installazione di pannelli fotovoltaici, pompe di calore ed efficienza energetica. “Con l’apertura di questo nuovo negozio, frutto di un concept innovativo che stiamo sviluppando anche in altre città in Italia – ha dichiarato Massimiliano Losito, responsabile Enel Physical Channels Italia - vogliamo rafforzare il nostro impegno sul territorio e offrire un servizio innovativo e su misura, rendendo il cliente protagonista della transizione energetica. Il nostro obiettivo è porci come interlocutore unico per i nostri clienti per tutti gli usi energetici, per l'elettrificazione delle proprie case, uffici, negozi ottimizzando l'uso dell'energia in un'ottica sostenibile”. Il nuovo spazio Enel sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.