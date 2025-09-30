  
Indietro
menu
menu

Energia e servizi

Inaugurato a Rimini il nuovo negozio Enel in Piazza Ferrari 21

In foto: Inaugurazione Negozio Enel Piazza Ferrari, 21
Inaugurazione Negozio Enel Piazza Ferrari, 21
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 30 Set 2025 18:03 ~ ultimo agg. 18:23
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

 Si fa sempre più massiccia la presenza di Enel sul territorio riminese con l’apertura del nuovo spazio Enel, situato in piazza Luigi Ferrari 21, nel cuore della città. La vicinanza al territorio e l'uso più consapevole dell’energia, sono tra gli obiettivi principali dell'azienda, che mira sempre di più a diventare un luogo di relazione e di connessione per i cittadini riminesi che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate. All’inaugurazione del nuovo spazio Enel è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli: " Quando apre un nuovo negozio è sempre una buona notizia e in questo contesto, con l’inaugurazione di questo nuovo spazio Enel in una delle vie principali della città – ha dichiarato l’assessore Mattia Morolli - Enel si conferma un partner strategico per quanto riguarda i servizi per Rimini e per la sua comunità". Nel nuovo store, rinnovato nel design e negli ambienti dedicati all’accoglienza, ci sarà spazio per offerte che includono non solo la fornitura di energia e gas, ma anche servizi come la fibra, la ricarica per auto elettriche, l'installazione di pannelli fotovoltaici, pompe di calore ed efficienza energetica. “Con l’apertura di questo nuovo negozio, frutto di un concept innovativo che stiamo sviluppando anche in altre città in Italia – ha dichiarato Massimiliano Losito, responsabile Enel Physical Channels Italia - vogliamo rafforzare il nostro impegno sul territorio e offrire un servizio innovativo e su misura, rendendo il cliente protagonista della transizione energetica. Il nostro obiettivo è porci come interlocutore unico per i nostri clienti per tutti gli usi energetici, per l'elettrificazione delle proprie case, uffici, negozi ottimizzando l'uso dell'energia in un'ottica sostenibile”. Il nuovo spazio Enel sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. 

Altre notizie
via Jano Planco (Google Maps)
lavori indifferibili

Perdita idrica in via Jano Planco a Rimini. Corsia chiusa per quattro giorni
di Redazione
repertorio
allerta gialla

Ottobre debutta con pioggia, mare mosso e temperature in calo
di Redazione
il Municipio di Misano
proposto da 'Scegli Misano'

Misano, in consiglio approvato odg per la pace e riconoscere stato palestinese
di Redazione
ambulanza repertorio
"nessuna criticità"

Mezzi di soccorso in zona sud. Menarini (118) risponde a Marcello
di Redazione
Il workshop: Nodi territoriali sull'equità in salute
Diritto alla salute

“Nodi Territoriali per l’equità in salute" il workshop in arrivo a Rimini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO