Ore contate per il caldo? Emessa una allerta gialla per temporali

Ore contate per il caldo? Dopo una lunga ondata di bel tempo con temperature abbondantemente sopra le medie, sembra prospettarsi l'arrivo di una perturbazione che dovrebbe portare piogge e poi, da giovedì, un abbassamento consistente della colonnina di mercurio. Questa prima fase di maltempo si concentrerà prevalentemente sui settori emiliani ma le precipitazioni dovrebbero proseguire poi anche nei giorni seguenti estendendosi alla Romagna fino alla costa.

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso intanto un’allerta meteo “gialla” che ricomprende anche la provincia di Rimini. Per la giornata di mercoledì 9 settembre sono previsti temporali anche di forte intensità su tutto il territorio regionale, con probabili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più estesi sui settori emiliani occidentali, con raffiche di forte intensità soprattutto sulle aree di pianura. Nelle aree interessate dai rovesci, in particolare sui settori collinari e montani centro-occidentali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento ed erosione, innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore e frane di tipo rapido su versanti fragili. Nel reticolo idrografico principale dei corsi d'acqua regionali si prevedono superamenti delle soglie 1 nei tratti montani e collinari, con conseguente propagazione nei tratti di valle.

Le previsioni di Arpae.

Per dettagli: https://allertameteo.regione. emilia-romagna.it