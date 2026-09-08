  
Indietro
menu
menu

Udienza a novembre

Cupolone della Fiera. L'Osservatorio ricorre al Tar per accesso agli atti

In foto: il progetto per il cupolone
il progetto per il cupolone
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L’Osservatorio Ampliamento Fiera ha deciso di ricorrere al TAR dell'Emilia Romagna per accedere agli atti relativi al procedimento per all’ampliamento del quartiere fieristico riminese. A seguire il procedimento l’ Avvocato Giovanni Delucca. La decisione arriva dopo che nel maggio scorso il comune di Rimini aveva negato l’accesso immediato deducendo tra l’altro che questo avrebbe allungato i tempi del procedimento. "Ad oggi - spiega il comitato - il procedimento non è concluso, si sa che ci sono state numerose osservazioni e rilievi e il comune stesso dichiara che la conclusione non è prevista prima di dicembre. Il procedimento è dunque articolato e complesso di suo e la trasparenza non lo avrebbe certo ulteriormente appesantito". Secondo l'Osservatorio, visto che si tratta di un intervento "destinato a incidere concretamente sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini", "non si può chiedere loro di attendere la conclusione di un procedimento per conoscere documenti e valutazioni che possono essere fondamentali per comprenderne gli effetti e tutelare i propri interessi". Il Comune avrebbe invece rinviato l’accesso alla conclusione della Conferenza di servizi ma senza indicare una data certa e anche il "difensore civico regionale ha confermato tale decisione, finendo per comprimere di fatto il diritto alla trasparenza e alla partecipazione". "Chi vive sul territorio e subirà gli effetti di un’opera di queste dimensioni - prosegue - deve poter conoscere gli atti, le valutazioni tecniche e le osservazioni presentate durante il procedimento, mentre questo è ancora in corso. Negare o rinviare indefinitamente questo diritto significa impedire ai cittadini di esercitare una partecipazione effettiva e di poter valutare per tempo le conseguenze dell’intervento sulla mobilità, sull’ambiente, sulla vivibilità e sul valore delle proprie abitazioni." 
Il TAR ha fissato l’udienza per il 19 novembre 2026, nella quale sarà esaminato il ricorso dell’Osservatorio.

Altre notizie
foto pexels
I DATI DEL PERCORSO

Accoglienza a Rimini, 36 affidi e 10 adozioni nell’ultimo biennio
di Redazione
Achille Polonara
Oltre 1000 partecipanti

Festival della Cultura Sportiva, la 5ª edizione chiude con un grande successo
di Icaro Sport
FOTO
spiaggia di Rimini
Dibattito acceso

Marcoaggregazioni sulla spiaggia, c'è chi dice si. Legacoop: sono innovazione
di Redazione
Matteo Salvini
Interrogato dal M5S

SS16, Marecchiese, Consolare San Marino. Le parole del ministro Salvini
di Redazione
i vigili del fuoco al lavoro (Adriapress)
Completamente distrutta

Roulotte a fuoco a Coriano. Intervento dei vigili del fuoco
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO