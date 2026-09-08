Accoglienza a Rimini, 36 affidi e 10 adozioni nell’ultimo biennio

Tra le persone che negli ultimi mesi hanno frequentato i corsi di preparazione all'adozione organizzati dal Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Rimini, tre sono persone single: due nel 2026, oltre a una nel corso del 2025. Un numero contenuto ma significativo, perché segnala l'effetto di una novità normativa ancora poco conosciuta: dal 2025 anche le persone singole possono infatti presentare domanda di adozione internazionale, possibilità fino a quel momento riservata quasi esclusivamente alle coppie sposate.

E’ una delle novità che emerge dalla fotografia dei percorsi di affido e adozione registrata dall'Equipe integrata Affido/Adozioni, che opera all'interno del Servizio Sociale Territoriale Area Minori in collaborazione con il Distretto di Rimini dell'Azienda Usl della Romagna, in rete con il Centro per le Famiglie e le associazioni del territorio. Riorganizzata e ampliata a fine 2024, l'equipe ha permesso di rendere più rapido ed efficace l'intero percorso di accompagnamento: il tempo medio stimato tra la conclusione del corso di preparazione e l'avvio dell'istruttoria è oggi di 4-5 mesi, contro l'anno e mezzo circa registrato fino a fine 2024.

I dati del percorso di adozione e affido si riferiscono a due fasi distinte: da un lato le persone che si stanno avvicinando al tema attraverso colloqui orientativi e corsi di preparazione, propedeutici e obbligatori per chi intende adottare o avere un minore in affido; dall'altro le istruttorie concluse, che riguardano invece chi ha effettivamente portato a termine il percorso e ha adottato o accolto in affido un minore.

Il report aggiornato a fine agosto 2026 restituisce l'attività dell'ultimo anno e mezzo. Sul fronte delle richieste, nel 2025 l'equipe ha svolto 23 primi colloqui orientativi sull'adozione, mentre sono 15 nei soli primi otto mesi del 2026. Il corso di preparazione tenuto tra marzo e aprile 2026 ha coinvolto 15 persone (7 coppie e una persona single); un nuovo corso partirà il 24 settembre e si concluderà il 20 ottobre, con l'iscrizione che ad oggi è di 5 coppie e una persona singola.

Accanto ai nuovi inserimenti, l'equipe ha attivato quest'anno diversi strumenti di sostegno alle famiglie affidatarie già impegnate nel percorso: 12 percorsi di consulenza psicologica, 4 interventi di educativa domiciliare, un gruppo per affidatari e un gruppo per pre-adolescenti con 6 minori coinvolti. A novembre partirà un gruppo dedicato alle famiglie d'origine.

Chi è già inserito in un percorso di affido può partecipare a due iniziative promosse dal Centro per le Famiglie. Il Gruppo di parola per affidatari si terrà giovedì 24 settembre, 15 ottobre e 5 novembre, dalle 18 alle 19.30, presso il Centro per le Famiglie di Piazzetta dei Servi 1 a Rimini. Il percorso "Essere genitori durante l'affido", rivolto alle famiglie d'origine con figli in affido, prevede quattro incontri il 20 ottobre, il 3 e 17 novembre e l'1 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, nella stessa sede. Per iscrizioni e informazioni: Centro per le Famiglie, tel. 0541 793860, centrofamiglierimini@comune. rimini.it .

Chi fosse interessato ad approfondire il tema può contattare l'Equipe integrata Affido/Adozioni scrivendo a equipeaffidoadozioni@comune. rimini.it o telefonando allo 0541 704024, per fissare un primo colloquio informativo. Il percorso prosegue poi con la frequenza di un corso di preparazione — per l'adozione nazionale e/o internazionale, oppure per l'affido — organizzato in genere due volte l'anno. Terminato il corso, le associazioni del territorio offrono un percorso di accompagnamento in attesa dell'istruttoria, condotta da un'assistente sociale dell'equipe e da uno psicologo dell'Azienda Usl.

“Il potenziamento dell'equipe integrata, avviato a fine 2024, sta dando i risultati che ci eravamo prefissati: tempi di attesa più contenuti tra il corso di preparazione e l'avvio dell'istruttoria, e un accompagnamento più puntuale per le famiglie e le persone che scelgono di intraprendere un percorso di adozione o di affido — commenta l'assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda —. È inoltre un segnale positivo vedere che, sempre più persone singole si stanno avvicinando a questi percorsi: un'opportunità ancora poco conosciuta, che vale la pena far conoscere. Affido e adozione restano percorsi impegnativi, che richiedono preparazione e consapevolezza, ma il nostro compito come amministrazione è fare in modo che chi decide di intraprenderli non si senta mai solo».