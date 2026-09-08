Completamente distrutta
Roulotte a fuoco a Coriano. Intervento dei vigili del fuoco
In foto: i vigili del fuoco al lavoro (Adriapress)
di Redazione
1 min
Le fiamme non hanno lasciato intatto praticamente nulla. A Coriano un incendio ha distrutto una roulotte in via Cà Turchi. Dai primi accertamenti pare che qualcuno abbia dato fuoco a del vecchio mobilio proprio nei pressi della roulotte e il rogo si è poi allargato coinvolgendo il mezzo. Da appurare le motivazioni del gesto. Non si segnalano feriti. All'arrivo di Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto non era presente nessuno.
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