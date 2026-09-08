  
Indietro
menu
menu

Completamente distrutta

Roulotte a fuoco a Coriano. Intervento dei vigili del fuoco

In foto: i vigili del fuoco al lavoro (Adriapress)
i vigili del fuoco al lavoro (Adriapress)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Le fiamme non hanno lasciato intatto praticamente nulla. A Coriano un incendio ha distrutto una roulotte in via Cà Turchi. Dai primi accertamenti pare che qualcuno abbia dato fuoco a del vecchio mobilio proprio nei pressi della roulotte e il rogo si è poi allargato coinvolgendo il mezzo. Da appurare le motivazioni del gesto. Non si segnalano feriti. All'arrivo di Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto non era presente nessuno.

Altre notizie
Gli street tutor a Riccione
GLI INTERVENTI PRINCIPALI

Street tutor a Riccione, il bilancio dell'attività terminata il 31 agosto
di Redazione
repertorio
criticità del ruolo unico

Medicina Generale. 15 e 16 settembre lo sciopero di Smi e Snami
di Redazione
Louis Dassilva a Ore 14 con i suoi avvocati Fabbri e Guidi
intervista da uomo libero

Dassilva torna in tv: "Manuela protegge qualcuno, ho pregato tanto per Pierina"
di Lamberto Abbati
@newsrimini
il dibattito a Rimini

Bandi concessioni. Prosegue la diatriba micro/macro, e i tempi intanto stringono
di Redazione
@Comune di Coriano (contenuto IA)
requisiti e modalità

A Coriano si cercano i 'Nonno vigile' per la sicurezza intorno alle scuole
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO