  
Indietro
menu
menu

vongole pescate illegalmente

Operazione contro la pesca abusiva. I responsabili tentano la fuga a nuoto

In foto: @Direzione Marittima Ravenna
@Direzione Marittima Ravenna
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 5 Set 2025 14:21 ~ ultimo agg. 14:33
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Mercoledì notte a Cesenatico è stata sventata un’operazione di pesca abusiva. La Guardia Costiera e la Polizia Locale hanno sequestrato 378 kg di vongole veraci pescate illegalmente.
I responsabili hanno provato a fuggire a nuoto ma sono stati bloccati e multati per un totale di 4.000 euro. Le vongole, ancora vive, sono state restituite al mare.

Altre notizie
l'incontro pubblico
L'incontro dei comitati

Allevamento avicolo a Maiolo. Teatro gremito con polemica politica a margine
di Redazione
il parco del mare
Attesi delegati da 60 paesi

Rimini capitale del pedale. Nel 2026 al Palas il World Cycling Summit
di Redazione
@Polizia Locale di Riccione
senza feriti ma con disagi

Due incidenti con camion coinvolti in un'ora sulla Statale Adriatica a Riccione
di Redazione
FOTO
un rendering
Piazzale Carso

Ultimi lavori in vista dell'apertura del sottopasso centrale della stazione
di Redazione
una delle tartarughine nate sulla spiaggia libera del Marano
salgono a 29 le nascite

Riccione. Altre quattro tartarughine corrono verso il mare
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO