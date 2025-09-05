Operazione contro la pesca abusiva. I responsabili tentano la fuga a nuoto

Mercoledì notte a Cesenatico è stata sventata un’operazione di pesca abusiva. La Guardia Costiera e la Polizia Locale hanno sequestrato 378 kg di vongole veraci pescate illegalmente.

I responsabili hanno provato a fuggire a nuoto ma sono stati bloccati e multati per un totale di 4.000 euro. Le vongole, ancora vive, sono state restituite al mare.