vongole pescate illegalmente
Operazione contro la pesca abusiva. I responsabili tentano la fuga a nuoto
In foto: @Direzione Marittima Ravenna
di Redazione
1 min
Ven 5 Set 2025 14:21 ~ ultimo agg. 14:33
Mercoledì notte a Cesenatico è stata sventata un’operazione di pesca abusiva. La Guardia Costiera e la Polizia Locale hanno sequestrato 378 kg di vongole veraci pescate illegalmente.
I responsabili hanno provato a fuggire a nuoto ma sono stati bloccati e multati per un totale di 4.000 euro. Le vongole, ancora vive, sono state restituite al mare.
