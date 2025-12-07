martedì sera
Riqualificazione area stazione di Viserba. Un incontro pubblico sul progetto
In foto: la stazione di Viserba
di Redazione
1 min
Dom 7 Dic 2025 17:47 ~ ultimo agg. 19:41
Martedì 9 dicembre alle 20.30 alla sede dell’associazione “Crescere insieme” in via Curiel a Viserba è in programma un incontro pubblico di presentazione e confronto sul progetto di riqualificazione della piazzetta davanti alla stazione di Viserba. Parteciperà l'assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli.
L'intervento prevede la riqualificazione completa di circa 550 metri quadrati attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione architettonica, la sistemazione delle aree verdi e degli arredi urbani, con l'abbattimento delle barriere architettoniche
Altre notizie
Per la prima volta a Rimini
Il Premio Fellini ad Alfonso Cuarón: l'intervista al regista premio Oscar
di Redazione
VIDEO
"Abbandonati da istituzioni"
Caos in carcere. Rissa tra detenuti e autolesionismo: feriti anche agenti
di Redazione
Il welfare come missione
I 40 anni della Cooperativa Il Cigno: da 9 giovani donne a 650 dipendenti
di Redazione
Europa verde: no abbattimenti
Allarme lupi. Angelini (3V) e Potere al Popolo: colpa di uomo e politica locale
di Redazione
Identità riccionese
A Villa Franceschi inaugurata la mostra dedicata a Roberto De Grandis
di Redazione
Meteo Rimini